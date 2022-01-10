​الصحة: الجرعة الثالثة للقاح كورونا معززة للمناعة وتقلل الإصابة

كتب– أسامة علي:

قالت وزارة الصحة والسكان، إن الجرعة الثالثة التنشيطية مفيدة وتعزز المناعة وتقلل من فرصة الإصابة بفيروس كورونا.

وأكدت وزارة الصحة، وصول رسالة موبايل لمن يستحقها بعد مرور 6 أشهر من تلقي الجرعة الثانية من اللقاح.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، إن الجرعة التعزيزية ليست من الضروري أن تكون من نفس اللقاح السابق، معقبا "الهدف من اللقاح هو رفع استجابة الجهاز المناعي للتعامل مع الفيروس".