خالد الجندي يحذر من استغلال اسمه للنصب والتربح

09:58 م السبت 01 يناير 2022
خالد الجندي يحذر من استغلال اسمه للنصب والتربح

الشيخ خالد الجندي

كتب– أسامة علي:

قال الشيخ خالد الجندي، أحد علماء الأزهر الشـريف وعضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إنه ليس له مكتب أو هيئة إدارية ما تخصه.

وأضاف الجندي، في بيان له على صفحته الشخصية عبر "فيسبوك" أنه لم يفوض أحدًا بالتحدث نيابةً عنه في أي شأن من الشئون الاجتماعية أو القانونية أو الدينية، مؤكدًا أنه ليس له تصريحات صحفية في أي شأن سوى برامجه بالإذاعة وقناة DMC.

وأشار الجندي إلى أن هذا بيان للجميع لعدم استغلال اسمه للنصب والتربح من البسطاء أو الزج باسمه فيما لاعلاقة له به.

خالد الجندي لنصب والتربح الأزهر الشريف المجلس الأعلى للشئون الإسلامية

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