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الجيزة: حملة مكبرة في بولاق الدكرور لرفع الإشغالات والتعديات على الطريق العام

11:21 م الخميس 09 سبتمبر 2021
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كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت محافظة الجيزة، شن حي بولاق الدكرور، حملة مكبرة على شارع ترعة عبدالعال 2 لرفع وإزالة الحواجز الحديدية والبلدورات والكاوتش التابع للمحال والمنشآت والمتعدية على الطريق العام لحجز أماكن للركنات.

وبحسب بيان اليوم، تم رفع كافة التعديات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بمتابعة من عبدالله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بالاستجابة لشكاوي المواطنين وسرعة حلها بالتنسيق مع الجهات المختصة.

الجيزة بولاق الدكرور رفع الإشغالات التعديات على الطريق العام

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