"الحرية المصري" يطلق مبادرة "معًا لنبذ العنف".. ويدعو وزير الشباب واتحاد الكرة لتبنيها

مصراوي

أطلق حزب الحرية المصري مبادرة "معًا لنبذ العنف"، التي تهدف إلى بث الروح الرياضية بين مشجعي كرة القدم ونبذ العنف والكراهية بين الشباب وأبناء الشعب كافة، ونشر قيم التسامح والتحلي بالأخلاق الرياضية.

وقال النائب أحمد مهني، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والأمين العام للحزب، في بيان له اليوم الأربعاء، إن مبادرة معًا لنبذ العنف تأتي إيمانًا من الحزب نحو دوره بالمسؤولية المجتمعية والوطن، وتأتي في الوقت الذي يشهد حالة من التشدد بين مشجعي الرياضة، والتي يجب أن يلتف حوله أبناء الوطن لرفع اسم مصر عاليًا ورفع شعار مصر أولًا، وتغليب الروح الرياضية والتصدي للفساد والشائعات وكل القيم غير الفاضلة، مضيفًا أن هناك ضرورة لخلق أجواء خالية من التعصب.

ودعا مهني وزير الشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأوليمبية واتحاد الكرة لتبني المبادرة، وإطلاقها في كل محافظات الجمهورية وداخل مراكز الشباب والأندية الرياضية المختلفة، مؤكدًا أن المجال الرياضي في الفترة الأخيرة شهد كثيرًا من الصراع والتنابذ بين الأندية والفرق الرياضية؛ وهو ما وصل إلى جماهير الكرة المتعصبة بطبعها؛ مما يهدد السلم الاجتماعي بالفعل، وكذلك تناقله عبر وسائل التواصل والإعلام المختلفة، مشيرًا إلى أن جماهير الرياضة أصبحت تعاني أزمات غير مسبوقة تجاه بعضها البعض، وهو ما يتطلب القيام بالتوعية والتصدي لتلك الظاهرة.

وناشد وكيل القوى العاملة بالبرلمان بضرورة عدم الانسياق خلف ما يتم كتابته على مواقع التواصل الاجتماعي، وما يستغل هذه المنصات لزرع الفتن والتعصب بين جماهير الرياضة المصرية لتحقيق أهداف شخصية بزعزعة الاستقرار في المجتمع، وإعلاء مبادئ المحبة والسلام والتنافس الرياضي.