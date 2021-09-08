وزير النقل يبحث التعاون المشترك مع نائب رئيس بنك التنمية الإفريقي

كتب- أسامة علي:

بحث وزير النقل المهندس كامل الوزير، خلال لقائه اليوم مع نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي للقطاع الخاص والبنية التحتية سولومون كواينور، التعاون المشترك في مشروعات النقل المختلفة، وذلك بحضور قيادات وزارة النقل وممثلي وزارة التعاون الدولي.

جاء ذلك على هامش فعاليات النسخة الأولى من المنتدى السنوي للتعاون والتمويل الدولي الإنمائي، والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وأكد وزير النقل أن كافة مشروعات وزارة النقل هدفها خدمة المواطن، وخدمة خطط التنمية الشاملة خاصة مع الطفرة الكبيرة التي يشهدها قطاع النقل في مصر في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى قيام وزارة النقل بالتعاون مع القطاع الخاص في تنفيذ البنية التحتية للمشروعات القومية والكبرى، والاستعانة بالشركات العالمية المتخصصة في إدارة وتشغيل عدد من المشروعات مثل التعاقد مع RATP الفرنسية لإدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو والقطار الكهربائي الخفيف LRT.

وأكد وزير النقل أن هناك توجيهات من القيادة السياسية بضرورة الربط مع دول الجوار والدول الأفريقية مثل الربط السككي مع دولة السودان، مشيراً إلى أنه جاري إنهاء إجراءات المنحة المقدمة الصندوق الكويتي للتنمية لإعداد دراسات الجدوى الخاصة بالمشروع، لافتاً إلى أهمية الربط البري بين مصر وليبيا وتشاد، والمخطط له أن يمتد إلى غرب أفريقيا، وذلك لخدمة حركة التجارة بين مصر والدول الأفريقية، وتباحث الجانبان حول إمكانية التعاون الاستثماري المشترك في طريق الصعيد الصحراوي الغربي الذي يعتبر جزءا من محور "القاهرة – كيب تاون" المار بـ 9 دول إفريقية بطول 10228 كم.

واستعرض الجانبان آخر المستجدات الخاصة بتوقيع عقد مشروع تزويد الخطوط الرئيسية لهيئة السكك الحديدية بنظام التحكم الآلي الحديث ETCS- 1 وتزويد 100 جرار بنفس النظام بتمويل من بنك التنمية الأفريقي بمبلغ 145 مليون يورو، حيث شدد المهندس كامل الوزير على ضرورة الإسراع بتوقيع العقد، خاصة مع أهميته في عدم الاعتماد على العنصر البشري وزيادة معدلات السلامة والأمان على خطوط السكك الحديدية.

وأبدى نائب رئيس بنك التنمية الأفريقي الاهتمام بالتعاون في مجال النقل البحري، حيث أكد وزير النقل على وجود عدد كبير من المشروعات التي يمكن من خلالها التعاون الإيجابي بين الجانبين مثل مشروع تمويل الدراسات الخاصة بالميناء الأوسط بالإسكندرية (ميناء المكس) والذي سيشكل بعد الانتهاء من تنفيذه والانتهاء من تطوير مينائي الإسكندرية والدخيلة (ميناء الإسكندرية الكبير) والذي سيكون درة موانئ البحر المتوسط.

وأبدى سولومون كواينور رغبة البنك في التعاون مع وزارة النقل في مجال الموانئ البرية والجافة مثل التعاون في تمويل المرحلة الثانية من مشروع الميناء الجاف بالسادس من أكتوبر وتمويل الدراسات الخاصة لعدد 8 موانئ جافة وعدد 5 مناطق لوجستية تستوعب 5 ملايين حاوية مكافئة سنوياً.

وفي ختام الاجتماع اتفق الجانبان على تكثيف اللقاءات خلال الفترة القادمة لوضع أولويات ومشروعات وزارة النقل ضمن الخطة الاستراتيجية للبنك خلال الخمس سنوات القادمة.​