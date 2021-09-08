المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى يستضيف أستاذ علاج آلام العمود الفقري

كتب- محمد سامي :

يستضيف المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى الدكتور مدحت ميخائيل أستاذ علاج آلام العمود الفقري والإنزلاق الغضروفي (بدون جراحة) ورئيس إتحاد جمعيات علاج الألم بالولايات المتحدة الأمريكية بكاليفورنيا فى الفترة من 29 سبتمبر وحتى 16 أكتوبر القادم، كما يستضيف ايضاً الأستاذ الدكتور منيرحنا خبير جراحة وتشوهات المسالك البولية للأطفال بجامعة كورنل بنيويورك وذلك فى الفترة من 10 وحتى 19 اكتوبر القادم.

وقال بيان رسمي صادر عن القوات المسلحة ، أن اللجان التحضيرية تستقبل حالياً الحالات التى ترغب فى العرض على الخبيران يومياً عدا يومى الخميس والجمعة من كل اسبوع.