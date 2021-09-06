بعد انتهاء المشاركة بـ"طوكيو 2020".. البعثة البارالمبية المصرية تصل مطار القاهرة

كتب- محمد عبيد:

وصلت البعثة البارالمبية المصرية إلى مطار القاهرة الدولي، اليوم الإثنين، قادمةً من طوكيو بعد الانتهاء من المشاركة في دورة الألعاب البارالمبية طوكيو 2020‪، وسط احتفالات كبيرة من الجماهير أمام صالة مطار القاهرة في استقبالهم.

وحرص الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على الوجود في مطار القاهرة، لاستقبال البعثة البارالمبية المصرية، القادمة من طوكيو ترانزيت عن طريق دولة قطر؛ حيث تم تجهيز استقبال خاص داخل مبنى الركاب 2 بالمطار، من قِبل فرق العلاقات العامة بشركة الميناء تحت إشراف الدكتور طارق إسماعيل مدير العلاقات العامة والإعلام بشركة ميناء القاهرة الجوي، وبحضور أيضًا أعضاء اللجنة البارالمبية المصرية.

ويستقبل أيضًا البعثة المصرية البارالمبية في مطار القاهرة، فور عودتها من طوكيو، كل من الدكتورة حياة خطاب رئيسة اللجنة البارالمبية المصرية ورئيسة البعثة، وبعض الهيئات والرعاة.

ويوجد أمام مطار القاهرة الدولي أوتوبيسان مكشوفان أيضًا لاستقبال البعثة المصرية الباراليمبية، للاحتفال في المطار مع الجماهير وذويهم حتى الوصول إلى المركز الأوليمبي بالمعادي؛ حيث يُعقد مؤتمر صحفي في المركز الأوليمبي بالمعادي، يحضره جميع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.​