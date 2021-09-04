​اليوم.. مصر للطيران تسيّر 87 رحلة دولية تقل 11 ألف راكب

كتب- محمد عبيد:

تسيّر شركة مصر للطيران اليوم السبت، رحلاتها إلى 87 وجهة دولية تنقل على متنها 11 ألف راكب، بعد قرار عودة حركة الطيران بالمطارات المصرية، مع الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة سواء داخل المطار أو على متن الطائرات، للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة وسلامة المسافرين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إن الشركة ستسيّر رحلاتها بمعدل 63 رحلة دولية إلى كل من (تورنتو، دبي، بغداد، مدريد، كازبلانكا، لاجوس، أكرا، الدوحه، أثينا، لندن، نيويورك، ميلانو، باريس، أبوجا، روما، جنيف، إسطنبول، امستردام، فرانكفورت، برلين، أبوظبي، موسكو، فيينا، بروكسل، كوبنهاجن، ميونيخ، عمَان، البحرين، لارنكا، بيروت، الشارقة، نيروبي، عنتيبي، آديس أبابا، جوهانسبرج)، و20 رحلة داخلية الى كل من (شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان ومرسى علم وبرج العرب)، و4 رحلات شحن جوي تنقل جميع هذه الرحلات 11 ألف راكب.

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