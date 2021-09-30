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3 معايير وإقرار.. التموين تعلن محددات إضافة المواليد لبطاقات الدعم

12:39 م الخميس 30 سبتمبر 2021
3 معايير وإقرار.. التموين تعلن محددات إضافة المواليد لبطاقات الدعم

بطاقة تموين

كتب- محمد سامي:

بدأت مديريات التموين بالمحافظات المختلفة توزيع التعليمات الخاصة بإضافة الأبناء وفقا للقرار الوزاري رقم 62 لسنة 2021.

واشترط المنشور على المتقدمين لمكاتب التموين أن تكون البطاقة باسم الزوج أو الأرملة، كما نص على أنه إذا كان المتقدم موظفًا (يقدم مفردات مرتب معتمدة لا تزيد على 2400 جنيه)، وإذا كان بالمعاش يقدم (برنت تأمينات يفيد أن الدخل لا يزيد على 1500 جنيه) أما إذا كان مهن حرة عمالة موسمية وحاصلًا على مؤهل ولا يعمل (بحث اجتماعي لا يزيد على 2400 جنيه) بالإضافة إلى توقيع المتقدم على الإقرار الخاص بصحة البيانات.

كما طالب المنشور مكاتب التموين باستلام الأوراق كاملة من المواطن الذي يريد الإضافة وتحميلهم المسؤولية القانونية في حالة مخالفة ما سبق.

وبدأ موقع "دعم مصر" تلقي طلبات إضافة الأبناء للأسر الأولى بالرعاية، وفق محددات الدعم التي أعلنها وزير التموين شهر يونيو الماضي، بشرط ألا يزيد الراتب الشهري للأسرة على 2400 جنيه إذا كان رب الأسرة موظفًا في القطاع العام أو الخاص، ولا يزيد المعاش على 1500 جنيه إذا كان رب الأسرة صاحب المعاش ​0

مديريات التموين إضافة المواليد بطاقات الدعم المعاش

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