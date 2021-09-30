نقيب المحامين يعلن 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية

كتب- مينا غالي:

أعلن رجائي عطية، نقيب المحامين، رئيس الاتحاد المحامين العرب، في كلمة ألقاها اليوم إلى المحامين عبر البث المباشر، أن 30 سبتمبر من كل عام سيكون يومًا للمحاماة المصرية والعربية.

وأكد نقيب المحامين، على أن ما أعلنه يأتي بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912 والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي، معلنًا بوصفه رئيسًا لاتحاد المحامين العرب، أن يوم 30 سبتمبر من كل عام يومًا للمحاماة المصرية والعربية، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، وليكون هذا اليوم من كل عام أيضاً دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.

وذكر رجائي أن نقابة المحامين ستنظم تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤتمرًا علمياً عربياً خلال الأيام المقبلة من شهر الانتصارات شهر أكتوبر، وذلك بمناسبة الاحتفال بيوم المحاماة العربية تحت عنوان مستقبل المحاماة في مصر والوطن العربي.

كان نقيب المحامين قد ألقى كلمة بمناسبة ذكرى صدور أول قانون للمحاماة في 30 سبتمبر 1912، والذي يعد بمثابة أول تنظيم حقيقي لمهنة المحاماة في الوطن العربي، كما أعلن نقيب المحامين أنه سيكون يوم 30 سبتمبر من كل عام يوما للمحاماة المصرية والعربية ، ليكون هذا اليوم بمثابة تذكير بتاريخ المحاماة في الوطن العربي ، وما سطره المحامون في تاريخ أمتهم بحروف من نور، وليكون هذا اليوم من كل عام أيضاً دعوة لبناء مستقبل للمحاماة لا يقل عن تاريخها العريق والمشرف.​