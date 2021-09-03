شديد الحرارة على هذه المناطق.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت (بيان بالدرجات)

مصراوي

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود غدا السبت، نهارا طقس حار رطب على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة رطب على السواحل الشمالية، شديد الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب البلاد، وليلا معتدل الحرارة على القاهرة الكبرى وباقي الأنحاء.

وأوضح الخبراء، في بيان الجمعة، أن بعض الطرق المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية شبورة مائية في الصباح الباكر، بينما تشهد مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، نشاط رياح على فترات متقطعة، مع وجود فرص أمطار خفيفة على مناطق من جنوب سلاسل جبال البحر الأحمر وأقصى جنوب الصعيد (مرسى علم– المجرى الملاحي– أبو سمبل) على فترات متقطعة (40% تقريبا).

ولفت الخبراء إلى أنه من المتوقع أن تكون حالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين وربع والرياح السطحية شمالية غربية، وتكون حالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 34 25

الإسكندرية 31 25

وادي النطرون 36 25

طنطا 34 25

شبين الكوم 34 26

دمنهور 33 24

بلطيم 32 25

مطروح 29 23

السلوم 30 22

سيوة 34 20

بورسعيد 31 26

دمياط 31 25

الزقازيق 34 26

المنصورة 34 25

الاسماعيلية 34 23

السويس 33 25

العريش 32 25

رفح 31 24

رأس سدر 33 24

نخل 33 17

نويبع 35 29

طابا 34 25

كاترين 36 19

الطور 33 27

شرم الشيخ 39 29

الغردقة 37 28

مرسى علم 36 28

الفيوم 35 26

بنى سويف 35 26

المنيا 35 25

أسيوط 35 24

سوهاج 38 25

قنا 40 26

الأقصر 42 27

أسوان 43 29

ادفو 43 29

أبوسمبل 42 29

الوادي الجديد 39 28

شلاتين 41 28

أبو رماد 41 28

حلايب 38 27

رأس حدربة 36 26

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى

مكة 41 29

المدينة 44 32

الرياض 45 31

المنامة 41 33

أبوظبي 42 31

الدوحة 43 32

الكويت 46 31

دمشق 35 17

بيروت 31 29

عمان 31 19

القدس 28 21

غزة 31 24

بغداد 42 24

مسقط 35 32

صنعاء 28 16

الخرطوم 36 27

طرابلس 34 27

تونس 33 23

الجزائر 26 24

الرباط 27 17

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى

أنقرة 26 13

اسطنبول 26 18

إسلام آباد 35 25

نيودلهي 29 26

جاكرتا 32 24

بكين 27 21

كوالالمبور 32 23

طوكيو 24 20

أثينا 29 19

روما 25 18

باريس 26 16

مدريد 30 18

برلين 20 11

لندن 20 14

مونتريال 24 16

موسكو 10 06

نيويورك 24 18

واشنطن 27 19

نواكشوط 34 27

أديس أبابا 20 13