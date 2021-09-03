السلام مع النفس والكون.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الفتح بالزقازيق - بث مباشر

كتب - محمود مصطفى:

يؤدي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف والدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، اليوم، بصحبة الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، صلاة الجمعة بمسجد الفتح بمدينة الزقازيق.

يأتى ذلك ضمن احتفالات محافظة الشرقية بعيدها القومي والذى تحتفل به في التاسع من سبتمبر من كل عام.

ويلقي الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، خطبة الجمعة، حول "السلام مع النفس والكون".

وأكدت وزارر الأوقاف على جميع الأئمة الالتزام بموضوع خطبة الجمعة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة على 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة من انتشار فيروس كورونا.

وأعربت وزارة الأوقاف عن ثقتها فى سعة أفقهم العلمى والفكرى، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة.

في السياق نفسه، أكد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن ديننا دين السلام، ونبينا (صلى الله عليه وسلم) نبي السلام، وتحيتنا في الدنيا سلام، وتحية أهل الجنة في الجنة السلام، كما أكد أن السلام والإسلام يرجعان إلى أصل لغوي واحد "سلم"، يقول نبينا (صلى الله عليه وسلم) : " المسلمُ من سلم الناسُ من لسانه ويدهِ ".

وأضاف جمعة، أن أجمل أن يعيش الإنسان في سلام مع نفسه، وسلام مع أسرته، وسلام مع عائلته، وسلام مع جيرانه، وسلام مع زملائه، وسلام مع أصدقائه، وسلام مع المجتمع، وسلام مع الناس أجمعين .

وتابع:" لا يتأتى ذلك إلا لأصحاب النفوس الزكيّة الصافية، التي لا تعرف سوى طريق الخير، وأصحاب العقول الواعية التي تفهم سنن الله (عز وجل) في كونه، فتؤمن بحق التنوع والاختلاف، واحترام آدمية الإنسان كإنسان بغض النظر عن دينه أو أو عرقه أو جنسه أو لغته أو لونه".

ويقدم "مصراوي" خدمة البث المباشر لشعائر صلاة الجمعة عبر الرابط التالي: