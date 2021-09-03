مصر للطيران تعلن استئناف الرحلات بين القاهرة والكويت في هذا الموعد

كتب - محمد عبيد:

صرح الطيار عمرو أبوالعينين رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، أن الشركة ستقوم باستئناف رحلاتها إلى الكويت، اعتبارًا من الأحد المقبل بواقع رحلتين يوميا بأحدث طرازات الشركة البوينج B787-9 Dreamliner، والمعروفة بإسم طائرة الأحلام، والتي تسع لعدد 309 مقاعد، وتتميز مقاعد درجة رجال الأعمال بها بتوفير أعلى مستويات الخصوصية مع توافر شاشات شخصية بالدرجتين السياحية ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الخدمات الترفيهية مثل خدمة الإنترنت Wi-Fi، وإمكانية إجراء المكالمات الهاتفية عبر خدمة التجوال المتوفرة على هذا الطراز، ومن المخطط أن تُسير الشركة أيضًا الرحلات بطرازها البوينج 737-800 المزودة بشاشات شخصية ومقاعد أكثر رحابة.

وقالت الشركة في بيان لها، الجمعة، إنه يمكن للمسافرين حجز رحلاتهم بين القاهرة والكويت عن طريق الموقع الإلكتروني egyptair.com، ومكاتب مصر للطيران و وكلاء السياحة حول العالم و مركز الاتصالات 1717 داخل مصر.

أما بالنسبة للمسافرين الذين قاموا بشراء تذاكرهم مسبقًا، والراغبين في تغيير موعد سفرهم، يمكنهم زيارة مكاتب مصر للطيران ووكلاء السياحة حول العالم أو الاتصال بـ 1717 داخل مصر.

من الجدير بالذكر أنه يجب علي جميع العملاء المسافرين تفعيل برنامج "شلونك" عند الوصول إلى دولة الكويت، ولمعرفة متطبات السفر، يرجي زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمصر للطيران:

https://www.egyptair.com/ar/Pages/HomePage.aspx