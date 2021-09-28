"معلومات الوزراء": 59% يفضلون شراء المنتج المصري مقابل 11% يفضلون المستورد



كتب- محمد غايات:

أجرى مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، استطلاعًا لرأي المصريين حول تفضيلهم المنتج المصري، ورؤيتهم لجهود الدولة المصرية في الارتقاء به.



وقال مركز المعلومات، في بيان له اليوم الثلاثاء، إن نتائج الاستطلاع أظهرت أن 59% من المواطنين بالعينة يفضلون شراء المنتج المصري في مقابل 11% يفضلون المستورد، و26% لم يفضلوا أي من البديلَين؛ ولكن أشاروا إلى أن سلوكهم الشرائي يتوقف على نوعية المنتج ومدى جودته والسعر الذي يمثل العامل الأكبر عند الشراء.



وأضاف المركز: أما عن جودة المنتجات المصرية، فإن 39% من المواطنين بالعينة يرون أن جودة المنتجات المصرية جيدة، و46% يرونها مقبولة، في حين بلغت نسبة من يرون أنها سيئة 3% فقط.



وتابع مركز المعلومات: أما عن أسباب تفضيل بعض المواطنين بالعينة لشراء المنتجات المصرية المحلية، فقد تبين من النتائج أن تشجيع الصناعة المصرية وتحسين الاقتصاد المصري جاء في مقدمة أسبابهم بنسبة 51%، يليه أن جودتها جيدة بنسبة 25.5%، بالإضافة إلى مناسبة أسعارها مع إمكاناتهم المادية بنسبة 24.5%.



وتختلف تفضيلات المواطنين في شراء المنتجات ما بين المصري والمستورد، فلكل منهم معاييره الخاصة؛ مثل الجودة والسعر والصيانة.. وغيرها.



وحرص الاستطلاع على التعرف على آراء المواطنين بالعينة من حيث مدى تفضيلهم بعض المنتجات المنتجَة بأيدٍ مصرية والأخرى المستوردة؛ حيث أظهرت النتائج أن "الأثاث" جاء في مقدمة المنتجات التي تم السؤال عنها، ويفضل المواطنون بالعيّنة شراء المصري منها بنسبة 89%، في حين كانت "الأجهزة الإلكترونية" في مقدمة المنتجات التي تم السؤال عنها، ويفضل المواطنين شراء المستورد منها بنسبة 44%، كذلك فضل 74.2% شراء "الجلود المصرية"، و73.7% يفضلون شراء "الملابس المصرية" خصوصًا القطنية، و61.4% يفضلون شراء "الأجهزة الكهربائية المصرية".



وأوضحت النتائج، بالنظر إلى المواطنين الذين يفضلون شراء المنتجات المستوردة، أنه من بين من يفضلون شراء الأجهزة الإلكترونية المستوردة، تفضل النسبة الكبرى منهم منتجات دول جنوب شرق آسيا؛ كالصين واليابان وكوريا الجنوبية، وكذلك المنتجات الأمريكية؛ ولكن بنسبة ضئيلة.



ونوه المركز بأنه في ما يتعلق بالأجهزة الكهربائية، يفضل المواطنون اليابانية منها، والملابس يفضلون التركية، أما بالنسبة إلى الجلود فيفضلون المنتجات الإيطالية والصينية.



وتابع المركز: لا شك في أن جهود الدولة في ما يخص تطوير المنتج المصري وزيادة تنافسيته مع المنتجات المستوردة المثيلة قد لمسها المصريون وعكسته نتائج الاستطلاع، والتي أشارت إلى أن 82.3% منهم يرون أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً لجودة المنتجات المصرية، ويرى 79% أنها تهتم بالتسويق لها.



واستطرد مركز المعلومات: أما عن مقترحات المواطنين لتطوير المنتج المصري، فقد جاء تحسين المنتج والاهتمام بجودته والخامات المستخدمة في مقدمة هذه المقترحات بنسبة 36.4%، يليه بفارق كبير تقليل سعره لزيادة تنافسيته مع المنتجات الأجنبية المثيلة بنسبة 12.1%، بالإضافة إلى الاهتمام بالأيدي العاملة، وتدريبها، وتطويرها بنسبة 7%، والتسويق الجيد للمنتجات، وزيادة الدعاية بنسبة 5.8%.



وأيدت الغالبية العظمى من المواطنين بالعيّنة بنسبة 86% تقليل استيراد المنتجات الأجنبية؛ وهو ما سيؤدي بدوره إلى زيادة فرص شراء المنتجات المصرية.



يذكر أن هذا الاستطلاع تم إجراؤه على عيِّنة من 1037 من المواطنين البالغين (18سنة فأكثر) خلال الفترة من 15 إلى 19 أغسطس 2021.



وتجدر الإشارة إلى أن "مركز استطلاعات وبحوث الرأي العام" بمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تم إنشاؤه عام 2003، كأول مركز عربي متخصص في قياسات الرأي العام؛ حيث يقوم المركز بقياس ودراسة اتجاهات المواطنين نحو مختلف الأوضاع والقضايا المطروحة على الساحة الداخلية، للتوجه بها إلى متخذ القرار للاستعانة بهذه الاتجاهات في اتخاذ القرارات الصحيحة، والاسترشاد بها في إعداد الخطط والسياسات المختلفة.



ويهتم مركز استطلاع الرأي أيضاً بقياس اهتمامات الرأي العام من أجل التعرف على القضايا ذات الأولوية التي يجدّر وضعها على قائمة اهتمامات متخذي القرار، مستنداً في ذلك إلى أفضل الأسس والمنهجيات والأساليب العلمية وطبقاً للمعايير الدولية في جميع مراحل وإجراءات المعاينة والتنفيذ والتحليل وعرض النتائج؛ لتحقيق متطلبات الجودة وضمانات الثقة والمصداقية.