​مبني بـ5 طرق إنشائية.. 3 معلومات عن كوبري عدلي منصور (صور)

(مصراوي):

نشرت الصفحة الرسمية لهيئة الطرق والكباري، في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" عددًا من المعلومات عن كوبري عدلي منصور الجديد، الذي تنفذه الهيئة ضمن أعمال التطوير الشامل للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى.

1- يبلغ طوله 1250 مترًا وعرضه 30 مترًا بواقع 7 حارات مرورية.

2- سيساهم في القضاء على الاختناقات المرورية التي كان يشهدها نفق السلام الفترة الماضية، بحيث يكون هذا النفق في اتجاه واحد من المرج في اتجاه القاهرة الجديدة، ويتم استخدام الكوبري للقادم من القاهرة الجديدة للدخول إلى منطقة المرج.

3- تم إنشاء الكوبري بخمسة أنظمة إنشائية كالآتي:

الأول: 5 باكيات عبارة عن 50 كمرة على شكل حرف V سابقة الصب والإجهاد ووزن الكمرة الواحدة 230 طنًا وطولها 40 مترًا.

الثاني: 9 باكيات قطاع صندوقي box section.

الثالث: 9 باكيات عبارة عن 90 كمرة على شكل حرف T سابقة الصب والإجهاد وزن الكمرة الواحدة 165 طنًا وطولها 40 مترًا.

الرابع: 4 باكيات معدنية عباره عن 42 كمرة منها الباكيه أعلى كوبري السلام بطول 75 مترًا بوزن 220 طنًا وتعتبر أطول باكية معدنيه على طريق بري.

الخامس: عبارة عن بلاطات على خوازيق بطول 70 مترًا وحوائط ساندة بطول 250 مترًا بمطالع ومنازل الكوبري.