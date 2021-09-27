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بالصور- وزيرة الهجرة الهولندية في زيارة لمنطقة الأهرامات

06:23 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
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(مصراوي):

استقبلت منطقة أهرامات الجيزة، أنكي بروكرز كنول وزيرة الدولة الهولندية للهجرة والوفد المرافق لها، اليوم الاثنين، أثناء زيارتها الحالية لمصر.

وكان في استقبالهم أشرف محيي الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذي اصطحبهم في جولة بالمنطقة الأثرية والهرم الأكبر ومنطقتي تمثال أبو الهول والبانوراما.

وقال محيي الدين: خلال الزيارة أعربت وزيرة الهجرة عن إعجابها بالهرم وطريقة بنائه ورفع الأحجار، ونحت تمثال أبو الهول، ثم انتقلت الزيارة إلى منطقة البانوراما حيث التقطوا الصور التذكارية لزيارتهم.

جدير بالذكر أن وزيرة الدولة الهولندية للهجرة قامت صباح اليوم بزيارة المتحف المصري بالتحرير والمتحف القومي للحضارة المصرية بالفسطاط.

الأهرامات الجيزة هولندا أنكي بروكرز كنول

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