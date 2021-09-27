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الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمد جمال الدين عرفة

04:25 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمد جمال الدين عرفة

الرئيس عبدالفتاح السيسي

القاهرة- أ ش أ:

أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد محمد أحمد إسماعيل أبو الخير للتعزية في وفاة المرحوم اللواء محمد جمال الدين أحمد عرفة وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس ومواساته.​

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الرئيس عبدالفتاح السيسي وفاة اللواء محمد جمال الدين العميد محمد أحمد إسماعيل مندوب تعزية

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