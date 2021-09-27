الرئيس السيسي يوفد مندوبا للتعزية في وفاة اللواء محمد جمال الدين عرفة
04:25 م الإثنين 27 سبتمبر 2021
القاهرة- أ ش أ:
أوفد الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، العميد محمد أحمد إسماعيل أبو الخير للتعزية في وفاة المرحوم اللواء محمد جمال الدين أحمد عرفة وإبلاغ أسرته خالص عزاء الرئيس ومواساته.
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