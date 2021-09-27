احذر.. تفاصيل تطبيق "الكهرباء" لـ3 خصومات من رصيد العدادات تلقائيًا

كتب- محمد صلاح:

رغم تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المستمرة، بشأن عدم فرض أي زيادات أو رسوم إضافية على الأسعار، إلا من خلال الإعلان عنها قبيل تطبيقها على فواتير استهلاك الكهرباء الشهرية أو خصمها مباشرة من العدادات مسبقة الدفع، إلا أن عدد كبير من المواطنين فوجئوا بخصم مبالغ مالية من رصيد العدادات مسبقة الدفع بشكل تلقائي، بداية من الشريحة الثالثة، حيث تم استثناء الشريحة الأولى والثانية فقط من أي رسوم إضافية، أو استقطاعات.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن الواقعة بدأت من خلال وجود شكاوى واستغاثات كثيرة من مواطنين في شتى محافظات الجمهورية تؤكد قيام شركات توزيع الكهرباء بسحب الرصيد من العدادات مسبقة الدفع بدون قيام المواطنين باستهلاكها فعليًا، ما تسبب في عدد كبير من التساؤلات والاستفسارات حول حقيقة قيام شركات الكهرباء بخصم ذلك الرصيد ومعرفة أسباب ذلك الخصم الذي تزامن مع بدء تطبيق وتحصيل أسعار الزيادات الجديدة في شرائح الكهرباء المختلفة من الشهر الجاري.

وأكد المصدر، أن هناك 3 خصومات يتم تطبيقها على المواطنين الذين يستهلكون التيار الكهربائي من خلال الشرائح المختلفة بالإضافة أيضًا لتعدي البعض استهلاك الألف كيلو وات في الساعة، وهو الذي لا يحصل على أي دعم ويتم محاسبته بسعر التكلفة الحقيقية، مؤكدًا أن الوزارة لم تعلن ذلك أو حتى في مؤتمر إعلان الزيادات الجديدة، ما وضع الشركات في مأزق كبير بالإضافة لشكاوى المواطنين من ارتفاع أسعار الفواتير الجديدة بوجه خاص.

وأكد أن الخصومات تبدأ بصورة تدريجية للمواطنين الذين يندرجون تحت مظلة الشريحة الثالثة التي تبدأ من استهلاك 100 حتى 200 ك.و.س، حيث يتم تطبيق خصم من رصيد العداد مباشرة يطلق عليه "فرق الانتقال" من شريحة إلى أخرى، وتبلغ قيمته 22 جنيهًا للأسعار الحالية التي بدء تطبيقها فعليًا بحيث يتم حسابها كالتالي:

50 كيلو × 38 قرشًا= 19 جنيهًا

50 كيلو × 48 قرش= 24 جنيهًا

وأشار إلى أن هذا يعني أن إجمالي الشريحتين 43 جنيهًا لأول 100 كيلو، منوهًا إلى أنه أيضًا في حال تعدي استهلاك المواطن الـ100 ك.و.س بمعنى أن أصبح استهلاكه 101 ك.و.س فإن ذلك يعني إلغاء أول شريحتين وبداية المحاسبة، سيتم تطبيقها بدء من الشريحة الثالثة، لأن الاستهلاك فوق الـ100 كيلو.

ونوه قائلًا: "تتم طريقة حسابها 100 كيلو × 65= 65 جنيهًا، عشان كده بنقول 65 - 43= 22 الفرق 22 جنيهًا وهيا دي حكاية الـ22 اللي بتتخصم أول ما توصل للشريحة الثالثة عشان في الٱخر يبقى الإجمالي اللي اتخصم منك 65 جنيهًا".

وأشار إلى أن ما يحدث يرجع إلى ما أقرته الوزارة في وقت سابق، عندما أعلنت أن الشريحه الأولى التي تبدأ من صفر حتى 50 كيلو تم تخفيضها بسعر 38 قرشًا والثانية التي تبدأ من 50 حتى 100 كيلو تم تخفيضها بسعر 48 قرشًا وهي ما يطلق عليها شريحة محدودي الدخل، منوهًا إلى أنه عند زيادة الاستهلاك عن الـ100 كيلو وات ساعة (مثلًا 101 كيلو يعني ذلك أن المواطن لا يستحق الدعم ولا يتم تطبيقه لأن يتم محاسبة الـ100 كيلو التي تم استهلاكها بإجمالي 65 جنيهًا، حيث يقوم العداد تلقائيًا بخصم مبلغ 43 جنيهًا بالسعر المخفض، أنت عشان كسرت الـ100 فخرجت من الدعم فالمفروض ياخد منك 65 جنيهًا بس أنت كان واخد منك 43 فيشوف الفرق ويخصمه عشان يبقى أخد 65 جنيهًا فالفرق عبارة عن 65 - 43= 22".

وأشار إلى أن (الخصم الثاني) الذي يتم تطبيقه يبدأ بعد استهلاك 651 كيلوات ساعة فإن العداد يخصم تلقائيًا فرق استهلاك بقيمة 139 جنيهًا، موضحًا أن (الخصم الثالث والأخير) الذي يقوم به العداد تلقائيًا وصول استهلاك المواطن عند 1001 ك.و.س وهو ما لم يتم تطبيق أي دعم له على الإطلاق فيتم تطبيق خصم تلقائي 270 جنيهًا، بالإضافة إلى ذلك يتم في نهاية كل شهر خصم مقابل خدمة العملاء وفقًا لآخر شريحة للمشترك قبل الرجوع للشريحة الأولى.