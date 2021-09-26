تكثيف العمالة والمعدات.. وزير الإسكان يوجه بالإسراع في تنفيذ مشروعات المنصورة الجديدة

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في بداية زيارته لمدينة المنصورة الجديدة، اجتماعا بجهاز المدينة، لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات المختلفة الجاري تنفيذها بالمدينة، وذلك بحضور مسؤولي الوزارة، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ورئيس جهاز المدينة.

واستمع وزير الإسكان، إلى شرح مفصل عن الموقف التنفيذي لكل مشروع على حدة، مشددا على ضرورة الإسراع بمعدلات التنفيذ، والالتزام بالجداول الزمنية، وتكثيف العمالة والمعدات بجميع مواقع المشروعات، والعمل على مدار الساعة، ومؤكدا ضرورة الالتزام بأعلى جودة في تنفيذ جميع المشروعات.