​​في 48 ساعة.. وفاة كاهن وراهبين بـ"السريان" ومكرسة بالكنيسة الأرثوذكسية

كتب- مينا غالي:

أعلنت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، وفاة 4 من أبنائها في الخدمة خلال الـ24 ساعة الماضية، وهم الراهب أليشع السرياني والكاهن أبوللو عبده، كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأندلس في عزبة النخل، والمكرسة بإيبارشية بنها وقويسنا تاسوني مجدلية.

وتوفى الراهب القمص أليشع السرياني. وذكر المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن دخل الدير في 24/01/1997، وتم رهبنته في 27/2/1999، ونال الرسامة القسيسية في 30/11/2005.

وتقدم الأنبا إرميا، الأسقف العام رئيــس المركــز الثقـافي القبطي الأرثوذكسي، بخالص العزاء لنيافة الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان العامر بوادي النطرون ولمجمع رهبان الدير في نياحة الأب الفاضل الراهب القمص أليشع السرياني، طالبين من الله نياحًا لروحه الطاهرة وتعزيات السماء لأولاده ومحبيه.

كما أعلنت الكنيسة، وفاة الأب القس أبوللو عبده كاهن كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بالأندلس في عزبة النخل التابعة لإيبارشية شبرا الخيمة، عن عمر قارب 47 سنة، بعد أن قضى في الخدمة الكهنوتية أكثر من 3 سنوات.

ولد الأب الراحل يوم 1 ديسمبر 1974 وسيم كاهنًا يوم 16 فبراير 2018، فيما تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مرقس مطران إيبارشية شبرا الخيمة، ولمجمع كهنة الإيبارشية، في نياحته، ويلتمس عزاءًا سمائيًّا لشعب كنيسته ولأسرته، طالبًا لنفسه البارة النياح والراحة، النصيب والميراث مع جميع المقدسين.

يأتي هذا فيما توفي أمس الأول بعد حياة رهبانية دامت 50 عامًا أحد شيوخ برية شيهيت ودير السريان العامر الراهب القمص أرشيليدس السرياني.

ولد الراهب الراحل باسم بشرى طانيوس بقنا مركز فرشوط عام 22/6/1941، وأتم الثانوية العامة ومعهد السكرتارية وعمل موظف بالتربية والتعليم بقنا، وكان ملتصقا بالكنيسة وبأبيه الروحى القمص تيموثاوس محروس كاهن المرقسية بقنا.

وصل الدير 1970 وتم اعتباره طالب رهبنة وأخ، وقام برهبنته الراحل الأنبا ثاؤفيلس، وسيّم قسًا في 1975 فقمصًا في أغسطس 1980.

كما أعلنت الكنيسة القبطية، وفاة تاسوني مجدلية الخادمة المكرسة في إيبارشية بنها وقويسنا، أمس الخميس، عن عمر تجاوز 55 سنة بعد أن قضت في خدمة التكريس ما يقرب من 16 سنة.

ولدت يوم 15 أبريل 1966 وتم تكريسها يوم 29 نوفمبر 2005 وخدمت في كنيسة السيدة العذراء بقرية كفر عبده، مركز قويسنا وتولت الإشراف على "الحضانة" وخدمة الفتيات واجتماع السيدات.

وتقدم قداسة البابا تواضروس الثاني بخالص العزاء لنيافة الأنبا مكسيموس أسقف إيبارشية بنها وقويسنا ولعضوات بيت التكريس للفتيات التابع للإيبارشية، في نياحة الابنة المباركة تاسوني مجدلية، ويلتمس عزاء سمائيًا لأسرتها، طالبًا لنفسها البارة نياحًا وراحةً، نصيبًا وميراثًا في العرس السماوي مع العذارى الحكيمات.