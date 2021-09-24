الرئيس السيسي يوجه رسالة للعاملين في الطريق والكباري: "كل التقدير والاحترام" (فيديو)

(مصراوي):

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن شكره للعاملين في الطرق بالمنطقة المحيطة بمحطة مترو عدلي منصور، وكوبري السلام الجديد.

وقال الرئيس للعاملين في المشروع، اليوم الجمعة: "أنا بشكركم انتوا والعاملين في الهيئة الهندسية على كم الإنتاج الصناعي، وكل العاملين في الطرق والكباري على كم المجهود المبذول".

وتفقد الرئيس السيسي، بعد ظهر اليوم الجمعة، أعمال تطوير وتوسعة القوس الشرقي للطريق الدائري والمحاور الفرعية المغذية له، بداية من محور جيهان السادات بطريق صلاح سالم، ثم المنطقة المحيطة بحي الأسمرات وربطها بمحور الشهيد ومحور شينزو آبي، وهي الطرق الجديدة التي تخدم عشرات الآلاف من السيارات على مدار الساعة، وساهمت بشكل كبير في تخفيف التكدس المروري واختصار زمن رحلات المواطنين اليومية حول مناطق القاهرة الكبرى وحققت سلاسة وسرعة التنقل وتخفيض معدلات حوادث السيارات فضلاً عن توفير تكلفة الوقود.

واطلع الرئيس على أعمال التطوير والصيانة الشاملة للقوس الشرقي للطريق الدائري وتشمل رفع كفاءته وتوسعته ليصل إلى 8 حارات مرورية بكل اتجاه بما في ذلك المداخل والمطالع والمخارج، مرورا بمناطق محور الفريق العصار وصولاً إلى محور شبرا / بنها الحر الذي أحدث نقلة نوعية في إنهاء الكثافات المرورية التي كان يشهدها طريق القاهرة الإسكندرية الزراعي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس حرص على التوقف أثناء الجولة التفقدية ليناقش العاملين والمسؤولين بعدد من مواقع العمل المختلفة بشأن تفاصيل الخطوات التنفيذية الجارية، مؤكدًا الالتزام بالجداول الزمنية للانتهاء من الأعمال وبالمواصفات الفنية القياسية، فضلاً عن التطبيق الدقيق للإجراءات الخاصة بالحفاظ على صحة وسلامة العاملين.

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