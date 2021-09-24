Masrawy logo white

التعليم ترد على احتواء منهج الأحياء للثانوية العامة صورا للفنان محمد هنيدي

02:51 م الجمعة 24 سبتمبر 2021
التعليم ترد على احتواء منهج الأحياء للثانوية العامة صورا للفنان محمد هنيدي

الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج

ردت الدكتورة نوال شلبي، مدير مركز تطوير المناهج بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على ما تداولته صفحات سوشيال ميديا، يدعي أصحابها أنها منهج الأحياء الجديد للصف الثالث الثانوي، وتستخدم فيها صور الممثلين وخاصة الفنان محمد هنيدي.

وقالت شلبي في تصريحات صحفية عبر صفحتها الشخصية على فيسبوك، إنه لا يوجد منهج أحياء جديد للصف الثالث هذا العام، مضيفا أن مناهج المرحلة الثانوية بوجه عام لا تتم طباعتها ولكنها متاحة على بنك المعرفة.

ووصفت مدير مركز المناهج، الصفحات المتداولة ويدعي من ينشرها بأنها منهج من كتاب الأحياء للثانوية العامة، بأنها مهزلة لا يجب أن نسهم في نشرها، داعية الفنان محمد هنيدي برفع دعوى على من يروج مثل هذه الشائعات: " مطلعينه في دور عضلة من عضلات الجسم وده ميصحش، ولا يليق والله".

وتداولت صفحات السوشيال ميديا، صورا "كوميكسات" متضمنة صورة لبعض الفنانين أبرزهم محمد هنيدي، ويزعم أصحابها انها ضمن كتاب مادة الأحياء لطلاب الثانوية العامة.

تطوير المناهج منهج الأحياء الثانوية العامة نوال شلبي محمد هنيدي

الخبر التالى:

هؤلاء يقدمونه.. انطلاقة جديدة لبرنامج "الستات مايعرفوش يكدبوا" غدا

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
722

إصابات اليوم

31

وفيات اليوم

569

متعافون اليوم

299710

إجمالي الإصابات

17074

إجمالي الوفيات

252471

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل| أسعار الذهب تواصل التراجع في مصر لليوم الثاني والجرام ينخفض 6 جنيهات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا