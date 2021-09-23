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اليوم.. كرم جبر يلتقي رئيس هيئة الإعلام الأردني

04:00 ص الخميس 23 سبتمبر 2021
اليوم.. كرم جبر يلتقي رئيس هيئة الإعلام الأردني

الكاتب الصحفي كرم جبر

يشهد المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بماسبيرو، اليوم الخميس، اجتماعا يلتقي فيه رئيس المجلس الكاتب الصحفي كرم جبر، مع رئيس هيئة الإعلام الأردني، وكبار رجال الإعلام بالمملكة الأردنية، وأعضاء مجلس النواب بالمملكة.

يأتي ذلك في إطار تدعيم العلاقات المصرية الأردنية في مجال الإعلام، وتدعيمها في كل المجالات، وتعزيز أواصر التعاون المشترك بين البلدين والعلاقات الطيبة التي تربط الرئيس عبدالفتاح السيسي والملك عبدالله الثاني ملك الأردن.

ومن المقرر أن يتناول اللقاء طرح الرؤى حول سبل دعم التعاون الثنائي بين البلدين، وتبادل الخبرات في مجال الإعلام.

كرم جبر هيئة الإعلام الأردني المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام ماسبيرو العلاقات المصرية الأردنية

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