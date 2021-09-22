بحجم أعمال أكثر من مليار جنيه.. المشاط ورئيس هيئة الاستثمار يوقعان عقد شراكة لتقديم الحلول الرقمية

كتب- محمد سامي:

قال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إن الاهتمام الحكومي بدعم بيئة ريادة الأعمال في مصر والشركات الناشئة من خلال شركة "مصر لريادة الأعمال والاستثمار" يتيح فرصًا لتعزيز التعاون مع المؤسسات الدولية المهتمة بمجال ريادة الأعمال، وتمتلك الشركة ميزة تنافسية من خلال استهداف مراعاة المعايير البيئية والحوكمة في مجالات الاستثمار بالشركات الناشئة.

جاء ذلك خلال مراسم توقيع عقد شراكة استراتيجية بين شركة الوطن للإعلانات المتنقلة "إعلاني"، وشركة "باي ناس" للمدفوعات والحلول الرقمية، بمقر الهيئة، التي شهدتها الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اليوم الأربعاء.

ويمثل عقد الشراكة، الذي تم توقيعه، خطوة مهمة لتوفير مصادر دخل مبتكرة باستخدام وسائط الإعلان التكنولوجية المختلفة لسائقي التاكسي، تماشيًا مع جهود الدولة نحو التحول الرقمي والشمول المالي من خلال توفير مصادر دخل جديدة عبر وسائط الإعلان التكنولوجية المختلفة لسائقي التاكسي، عن طريق استخدام المساحة الإعلانية على المركبات، فضلًا عن توفير خدمات تمويلية لتجديد سيارات التاكسي وبرامج تقسيط لقطع غيار السيارات، وإتاحة خدمات دفع الأجرة بوسائل الدفع غير النقدية، وذلك في إطار توجهات الدولة نحو تشجيع المدفوعات الإلكترونية؛ خصوصاً في المناطق السياحية، حيث تقدر الشراكة بين الشركتين بحجم أعمال يزيد على مليار جنيه في السنة الأولى.

وأشارت المشاط إلى أن الشركات الناشئة تلعب دورًا حيويًّا في ظل عصر الثورة الصناعية الرابعة في دفع خطط التنمية، وكان لها دور كبير في دعم استمرارية الأعمال خلال جائحة كورونا، موضحة أن مصر تعد مركزًا إقليميًا واعدًا للشركات الناشئة، وأن تجربة شركة مصر لريادة الأعمال تعكس التزام الدولة بتعزيز هذه التجربة.

وأكد الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حرصه على توفير الدعم لرواد الأعمال والشركات الناشئة، وإتاحة الفرص أمام شباب مصر الواعد وتوفير الإمكانات اللازمة التي تتيح لهم تنمية قدراتهم على العمل والإبداع، مشيراً إلى أن هيئة الاستثمار تتبنى عدة محاور لدعم وتمكين الشباب؛ خصوصًا في مجال ريادة الأعمال، حيث تم تأسيس وتفعيل دور مركز "فكرتك شركتك لدعم ريادة الأعمال"؛ لتقديم خدمات مختلفة للشركات الناشئة خلال جميع مراحل تأسيس مشروعاتهم، بدءًا من مرحلة فكرة المشروع ومرورًا بمراحل التخطيط للموارد المالية، ووصولًا لمراحل تأسيس مشروعاتهم المنتجة التي توفر لهم فرص العمل.

وأكد سيف الإسلام حمزة، رئيس مجلس إدارة شركة إعلاني، أن المردود الاقتصادي على سائق المركبة سيحقق زيادة بنسبة ٣٠٪ عن دخله الشهري، بالإضافة إلى الميزات الأخرى من برامج تمويلية.

وأكد محمد منير، الرئيس التنفيذي لشركة "باي ناس" أهمية الشراكات الاستراتيجية في تحقيق مهمة توفير الخدمات المالية والتأمينية لدعم الشمول المالي وتعزيز كفاءة وإنتاجية الاقتصاد، وقال إن ذلك سيسهم في تحسين مستويات المعيشة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والتي تعد حجر الزاوية في مهمتنا.

تجدر الإشارة إلى أن شركة الوطن للإعلانات المتنقلة "إعلاني" تستهدف تقديم مشروع اجتماعي واقتصادي للنهوض بقطاع المركبات في مصر، بينما تعد شركة "باي ناس" للمدفوعات والحلول الرقمية شركة مصرية رائدة في توفير الحلول المالية وكروت المدفوعات من خلال منصة رقمية تقدم مزايا وخدمات مالية وتأمينية مصممة لتلبية احتياجات مختلف فئات المجتمع المصري.