باستثمارات ضخمة وخطة توسعية طموحة... انطلاق شركة TBK في السوق العقاري المصري من خلال معرض سيتي سكيب

إعلان تحريري

القاهرة، في 22 سبتمبر 2021، تشهد فاعليات معرض سيتي سكيب انطلاقة جديدة لشركة TBK للتطوير العقاري حيث أعلنت الشركة عن بدء أعمالها في مصر وذلك بخطة توسعية طموحة ومحفظة مشروعات متنوعة واستثمارات ضخمة من خلال مشروعاتها المختلفة.

وتمتلك TBK حاليًا عدد من المشاريع المختلفة من بينها 90 Avenue و مشروعات أخري بشرق وغرب القاهرة ستعلن عنها قريبا، وتتميز مشروعات TBK بانها توفر أسلوب حياة مختلف في مواقع حصرية لا مثيل لها، جميعها تم إنشاؤها على مساحات شاسعة، تحتل فيها المساحات الخضراء اقل نسبة الأكبر مع مساحة مبانٍ محدودة لتحقيق نمط حياة صحي وتحافظ على خصوصية العملاء ، كما تطمح الشركة إلى تحقيق كل ماهو جديد ومتقدم في عالم التصميم والبناء مع الحفاظ على التقنيات المعاصرة.

وفي هذا الإطار صرح علي الشرباني" رئيس مجلس ادارة شركة TBK للتطوير العقاري " إن معرض سيتي سكيب هو الحدث الأهم والتجمع الأكبر للشركات العقارية المصرية، ولذلك حرصنا على أن تكون انطلاقة شركة TBK للتطوير العقاري في مصر من خلال هذه الفعالية المميزة لتكون على تواصل مباشر مع عملائها؛ لافتا إلى أن القطاع العقاري حقق طفرة ملحوظة خلال الفترة الماضية ساهمت في تحقيق معدلات نمو عالية، في ظل توجه الدولة للتوسع العمراني، وإنشاء تجمعات عمرانية جديدة. وتعد الشركة في هذا الاطار خطة استثمارية قوية فى السوق العقارى عبر تطوير مجموعة من المشروعات المميزة وضمها إلى محفظتها خلال الفترة المقبلة .

واضاف " الشرباني " أن شركة TBK حرصت على المشاركة في هذا الحدث باعتبارها أحد الشركات العقارية الهامة في السوق المصري بمحفظة مشروعات عقارية متنوعة، تتميز في تصميماتها بأحدث الطرازات المعمارية العالمية وذلك باستخدام أحدث تقنيات البناء على أيدي خبراء دوليين، مع توفير راحة ورفاهية لعملاءها من خلال الخدمات المتنوعة والمساحات الخضراء الواسعة بداخل مشروعها الرائد 90 Avenue وذلك بأسعار تنافسية وخطط سداد مرنة.

ويعد مشروع 90 Avenue في قلب التجمع الخامس واحدًا من أكبر مشروعات TBK، ويضم أكثر من 1450 وحدة سكنية، إضافة إلى مساحات تصل إلى 60 ألف متر ، تتنوع بين تجارية وترفيهية، بالإضافة إلى وحدات إدارية بمساحة 25 ألف متر، ويتكون المشروع من ٤ مراحل المرحلة الأولى Vibe ، المرحلة الِثانية pavilion ، بالإضافة إلى المرحلة الثالثة Serenity ، والمرحلة الرابعة Family ، وقد تم بيع 100% من المرحلة الأولى والثانية بإجمالي مبيعات تصل الى 3.5 مليار جنية.

وتضم المرحلة الأولى للمشروع ال Vibe نحو 282 وحدة مباعة تم تسليمها بالفعل وسيتم تسليم وحدات المرحلة الثانية عام 2022، يتوفر بها جميع المرافق، كما أن المشروع مجهز بأحدث النظم التكنولوجية، وتتميز الوحدات بالعزل الحراري في المباني مما يوفر 30% من استهلاك الكهرباء، كما يتميز المشروع بوجود مخارج للطوارئ وحمامات سباحة خاصة بكل منطقة، ومطاعم وكلوب هاوس ومنطقة ألعاب للأطفال، وأنظمة أمن على مدار الساعة وأنظمة كاميرات مراقبة وأنظمة حريق لضمان سلامة جميع العملاء، وتتميز مداخل الوحدات بمداخل مباني بتصميمات فاخرة ويوجد مدخلين لكل مبنى؛ واحد على الطريق الرئيسي والآخر على اللاند سكيب مما يضمن سلامة الأطفال لعدم تعرضهم للطرق العمومية التي تسير بها السيارات.

وبالتزامن مع انطلاقها في السوق المصري، تقدم الشركة خلال معرض سيتي سكيب عروض وخصومات حصرية ومميزة بمشروعها الرائد 90 Avenue لتناسب عملائها وذلك بمقدم يبدأ من 10% واستلام فورى للوحدات وتقسيط حتى 8 سنوات على كافة مشروعات الشركة، بما يتناسب مع استراتيجيتها في توفير وحدات سكنية متميزة بأسعار تنافسية وخلق بيئة سكنية كاملة الخدمات تتميز بحلول مبتكرة، حتى تيسر على عملائها والراغبين في إمتلاك وحدات بهذا المشروع المتميز.

نبذة عن TBK للتطوير العقاري

تأسست شركة TBK للتطوير العقاري حديثاً للاستثمار في مجال التطوير العقاري برؤية قائمة على خلق بيئة سكنية كاملة الخدمات تتميز بحلول مبتكرة لتقديم منتج جديد بالسوق العقاري المصري بما يحقق متطلبات العملاء بأعلى مستوى من الجودة في التنفيذ والتشطيب. تمتلك TBK للتطوير العقاري محفظة أراضي تبلغ مساحتها حوالي 5 مليون متر مربع تتنوع مواقعها الاستراتيجية داخل مصر تتمثل في 90 Avenue بالقاهرة الجديدة و West Avenue غرب القاهرة و مشروع ساحلي برأس سدر، كما تبلغ إجمالي استثمارات الشركة نحو أكثر من 16 مليار جنية مصري.

يوجد لدي الشركة قاعدة عملاء في مصر والشرق الاوسط كما تم تسليم أكثر من 4500 وحدة من مختلف المشروعات.

TBK لديها مكاتب في المملكة العربية السعودية والكويت وأبو ظبي وجاري العمل على التوسع في دول اخرى.