"العربي للملاحة" تعلن أماكن حجز خط نويبع العقبة

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة، عن أماكن حجز خط نويبع العقبة أمام الحركة البحرية.

وبحسب بيان اليوم، دعت الشركة الراغبين في السفر، بحجز الرحلة إلى الأردن عن طريق خط نويبع العقبة واستمتع بجمال البحر .

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