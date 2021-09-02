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"العربي للملاحة" تعلن أماكن حجز خط نويبع العقبة

10:41 م الخميس 02 سبتمبر 2021
"العربي للملاحة" تعلن أماكن حجز خط نويبع العقبة

ميناء نويبع

كتب- يوسف عفيفي:

أعلنت شركة الجسر العربي للملاحة، عن أماكن حجز خط نويبع العقبة أمام الحركة البحرية.

وبحسب بيان اليوم، دعت الشركة الراغبين في السفر، بحجز الرحلة إلى الأردن عن طريق خط نويبع العقبة واستمتع بجمال البحر .

وتابعت: للحجز والاستفسار: شركة القناه للتوكيلات الملاحية -القاهرة 0020225777494 - شركة القناه للتوكيلات الملاحية -بور سعيد 0020663245849 - شركة أبو سمرة للسياحة 01029904517 - أ زيارة الموقع الالكتروني للشركة اضغط هنا لمعرفة الوكيل الأقرب لكم

خط نويبع العقبة شركة الجسر العربي للملاحة الحركة البحرية الأردن

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