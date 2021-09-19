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اختتام فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021

07:41 م الأحد 19 سبتمبر 2021
اختتام فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021

التدريب المشترك المصري القبرصي بطليموس 2021

كتب- محمد سامي:

قال بيان صادر عن القوات المسلحة، إن فعاليات التدريب المشترك المصري القبرصي، (بطليموس2021)، اختتمت، والذي تم تنفيذه على مدار عدة أيام بأحد القواعد العسكرية بدولة قبرص، بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكلا البلدين الصديقين.

وكانت المراحل الأولى من التدريب تضمنت عقد عدد من المحاضرات النظرية والعملية للتعرف على الخبرات القتالية للجانبين وتحقيق الدمج والتجانس بين القوات وتنسيق الجهود لتنفيذ كافة المهام التدريبية والتعرف على الخواص الفنية والتكتيكية للأسلحة، والتدريب على تبادل الخبرات فى مجال الإسعافات الأولية ، كما تضمن التدريب تنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية بالذخيرة الحية باستخدام الأسلحة الصغيرة من أوضاع الرمي المختلفة، وكذلك التدريب على عملية اقتحام بؤرة إرهابية في منطقة سكنية وتطهيرها من العناصر المسلحة.

أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات المشاركة من القدرة على تبادل واكتساب المهارات القتالية والتكتيكات خاصة في تنفيذ كافة المهام التدريبية المكلفين بها.

ويعد التدريب (بطليموس2021) هو الأول من نوعه بين القوات الخاصة لكلا البلدين مما يسهم فى تبادل الخبرات والاستفادة من القدرات الثنائية لتحقيق المصالح المشتركة لكلا الجانبين وتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية.

بطليموس 2021 القوات المسلحة المصرية التدريب المشترك المصري القبرصي

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