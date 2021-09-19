Masrawy logo white

يستمر 3 أشهر.. الأرصاد: فصل الخريف يبدأ الأربعاء وينتهي 20 ديسمبر

06:16 م الأحد 19 سبتمبر 2021
يستمر 3 أشهر.. الأرصاد: فصل الخريف يبدأ الأربعاء وينتهي 20 ديسمبر

الهيئة العامة للأرصاد الجوية

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يبدأ جغـرافيًا في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء المقبل، ويستـمر لمـدة 3 أشهر لينتهي يـوم الاثنين 20 ديسمبر المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد - في بيان اليوم الأحد- أن فصـل الخريـف يعتبـر فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وأشارت إلى تأثـر جنوب البلاد ومحافظـة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانًا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.

اقرأ أيضًا..

- خريطة بمناطق السيول.. الأرصاد: الخريف يبدأ الأربعاء المقبل.. وهذه أبرز ظواهره

الهيئة العامة للأرصاد الجوية فصل الخريف الطقس درجات الحرارة الأمطار

الخبر التالى:

رئيس الوزراء يتابع مخططات إنشاء محطات تحلية مياه البحر

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا