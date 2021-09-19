يستمر 3 أشهر.. الأرصاد: فصل الخريف يبدأ الأربعاء وينتهي 20 ديسمبر

(مصراوي):

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن فصل الخريف يبدأ جغـرافيًا في جمهورية مصر العربية، يوم الأربعاء المقبل، ويستـمر لمـدة 3 أشهر لينتهي يـوم الاثنين 20 ديسمبر المقبل.

وأوضحت هيئة الأرصاد - في بيان اليوم الأحد- أن فصـل الخريـف يعتبـر فصل انتقالي ينقلنا من حرارة ورطوبة فصل الصيف إلى أمطار وانخفاض درجات الحرارة في فصل الشتاء، ويتسم مناخ فصل الخريف بالاعتدال في درجات الحرارة ولكن يتخلله بعض حالات من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية وهي عبارة عن منخفضات جوية تتمركز على البحر المتوسط يصاحبها عدم استقرار في طبقات الجو العليا تعمل على سقوط الأمطار الغزيرة أحيانًا على السواحل الشمالية والوجة البحري والقاهرة.

وأشارت إلى تأثـر جنوب البلاد ومحافظـة البحر الأحمر وجنوب سيناء أحيانًا بامتداد منخفض السودان الموسمي الذي يؤدي إلى ارتفاع نسبة الرطوبة ويعمل على سقوط الأمطار الغزيرة والتي تتسبب في تكون السيول على المناطق الجبلية في سيناء وسلاسل البحر الأحمر وجنوب البلاد.

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