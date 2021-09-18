التنمية المحلية: تنظيم مواعيد عمل المنشآت الملوثة خلال فترة السحابة السوداء

كتب- محمد نصار:

أكد اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، على أن الوزارة تقوم بالتنسيق الجيد مع محافظي القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية وكفرالشيخ والبحيرة والشرقية والدقهلية لتنفيذ التكليفات والتوصيات الوزارية المتفق عليها من اللجنة المعنية بمتابعة ملف نوبات تلوث الهواء الحادة "السحابة السوداء"، موضحا أنه تم إصدار كتاب دوري للمحافظات المشار إليها لتشكيل لجنة من الجهات المعنية بكل منها للسيطرة على نوبات تلوث الهواء الحادة.

وقال شعراوي، في بيان، السبت، إن اللجنة المشكلة في كل محافظة من المحافظات الثماني ستقوم بتنظيم عمل المنشآت الملوثة مثل (مكامير الفحم – المسابك - مصانع الطوب.. غير ذلك)، خلال فترة موسم السحابة السوداء مع وقف تشغيل الصناعات الملوثة ووقف تشغيل مكامير الفحم غير المطورة طول العام لمدة 6 أشهر بدءًا من أول سبتمبر الجاري حتى نهاية فبراير 2022 ومراعاة عدم تشغيلها نهائيا في الأماكن التي تزيد فيها نسب التلوث بمحافظتي القليوبية والشرقية.

وشدد اللواء شعراوي، على قيام اللجان بالمرور الدوري في الفترة المسائية لضبط أي مخالفات خاصة الحرق المكشوف واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها من خلال تحرير محاضر للمخالفين بالتنسيق مع شرطة الحماية المدنية بالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري لإزالة نواتج تطهير الترع والمصارف بصفة فورية مع المتابعة الدورية لجهود وزارة النقل لمنع تراكم المخلفات داخل حرم الطرق العمومية وتكليف الأجهزة المختصة بالنظافة بالمحافظة بالتخلص من المتولد اليومي بصفة فورية لمنع تراكم المخلفات وتفعيل عمل وحدة التدخل السريع بالمحافظة لمواجهة أي طوارئ.

وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أهمية تكثيف حملات التوعية في القرى وقيام لجان نوعية مشتركة من الوحدات المحلية من المشرفين الزراعيين والقيادات الطبيعية بالقرى والوحدات المحلية وفرع جهاز شئون البيئة بالمحافظة بتوعية وتشجيع الفلاحين على كبس قش الأرز وتدوير المخلفات الزراعية واستخدامها كعلف حيواني وخلافه.

ووجه بضرورة تشجيع الشباب على إقامة مشروعات لكبس قش الأرز والمخلفات الزراعية وإعطاء الأولوية لهم في الحصول على قروض من صندوق التنمية المحلية وبرنامج (مشروعك) لمساعدتهم في توفير فرص عمل لهم من ناحية والمساعدة في الحفاظ على البيئة من ناحية أخرى.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية المتابعة الجيدة على أرض الواقع من الفرق التنفيذية بالمحافظات التي تضم كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أن الوزارة ستعمل مع المحافظات على منع التراكمات الخاصة بالقمامة وغلق المقالب العشوائية للقضاء على ظاهرة الحرق العشوائي للمخلفات.

وأضاف اللواء محمود شعراوي أن غرفة العمليات المركزية بالوزارة ستقوم بالتنسيق المستمر خلال فترة مواجهة تلك الأزمة مع غرف العمليات بالمحافظات المعنية على مدار الساعة وسرعة التحرك والتنسيق مع وزارتي البيئة والزراعة والصحة لمواجهة أي طوارئ خاصة الحرق العشوائي للمخلفات في المقالب العشوائية أو العمومية وتشديد الرقابة عليها، لافتا إلى أنه سيتم تفعيل آلية التدخل السريع للسيطرة على أي حرائق في المخلفات الزراعية أو الصلبة والمرور بصورة دورية على مدار اليوم لضبط أي مخالفات في هذا الشأن واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.