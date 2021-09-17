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رئيس جهاز "6 أكتوبر": تنفيذ 14 قرار إغلاق وتشميع لأنشطة مخالفة بحملة في الحي المتميز

11:15 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
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كتب- أحمد مسعد:

صرح المهندس عادل النجار، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، بأنه تم شن حملة جديدة لرفع الإشغالات وضبط المخالفات بالتعاون مع شرطة التعمير، حيث استهدفت الحملة ( سنتر طيبة - سنتر هاميس) بالحي المتميز، موضحًا أن الحملة أسفرت عن تنفيذ 14 قرار إغلاق وتشميع لعدم وجود رخص تشغيل، ورفع عدادات المرافق لبعض الأنشطة، وإزالة بعض الإشغالات بالطريق.

وفي سياق متصل، وجّه النجار، بضرورة تكثيف المرور الدوري للتصدي لسيارات النقل التي تلقى مخلفات بالطرق، مشيرًا إلى أنه تم تنفيذ حملة أمنية لضبط سيارات النقل المخالفة، حيث أسفرت الحملة عن ضبط سيارة تحمل مخلفات بالحى الثامن، و ضبط مضَّخة خرسانية أمام نادى الصيد بالتوسعات الشمالية تقوم بأعمال غسيل بالطريق، كما تم ضبط جرار زراعي يقوم بإلقاء مخلفات خلف نادي 6 أكتوبر بالحي السابع، وتم التحفظ على المضبوطات لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية المنظمة في هذا الشأن.

عادل النجار مدينة 6 أكتوبر الحي المتميز شرطة التعمير

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