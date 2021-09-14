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السيسي يشكر الشعب بسبب تحمله لإجراءات الإصلاح الاقتصادي

02:37 م الثلاثاء 14 سبتمبر 2021
السيسي يشكر الشعب بسبب تحمله لإجراءات الإصلاح الاقتصادي

الرئيس السيسي يشهد تقرير الأمم المتحدة للتنمية الب

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، رسالة شكر للشعب المصري بمناسبة تحمله لإجراءات الإصلاح الاقتصادي.

وأضاف السيسي، خلال إطلاق تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية في مصر لعام 2021، الثلاثاء: الشعب المصري هو البطل الحقيقي، كان ممكن نعمل خطة إصلاح اقتصادي لكن نجاحها اعتمد على تمريرها وقبول الرأي العام لها.

وتابع: كل الدول لديها مفكريها وباحثيها والمتخصصين اللي ممكن يطرحوا المسارات المختلفة، لكن النجاح من عدمه مرتبط بتنفيذ القرار واستيعاب الناس وقبولهم ليه.

وواصل: في الإصلاح الاقتصادي بقول للشعب شوف النهاردة التقرير ده شهادة لك أنت مش لينا إحنا، إحنا كنا بنقول القرار وننفذ، لكن الشعب هو اللي تحمل الكثير من التبعات حتى لو عملنا إجراءات حماية للتخفيف عنه

معظم التحديات التي تمثل العبء الضاغط على الشعب المصري كله باختلاف مستوياته.

تقرير الأمم المتحدة للتنمية البشرية الرئيس السيسي الشعب المصري الإصلاح الاقتصادي

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