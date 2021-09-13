المفتي: الإسلام دعا إلى الوسطية والاعتدال.. ودليل من الإفتاء لمكافحة التطرف

كتب- مينا غالي:

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن الفتوى تبيّن حكم الله في المسألة بعد التبصر الدقيق في فهم الأدلة الشرعية وبعد التبصر الدقيق المحيط بالواقع الذي تنزل عليه الأحكام، حتى أننا وضعنا رباعية أسئلة محورية بعملية الفتوى وكلها تعني التدقيق والتبصر ومن وراء الأسئلة علوم كثيرة قد لا يحيط بها زمن وسألنا عن هل وماذا ولماذا وكيف، وهل سؤال متعلق بالثبوت وهو سؤال من وراءه دروس وأبحاث كثيرة للغاية، ثم سألنا ماذا وهو سؤال يعني بقضية الفهم وما هو المراد من هذا الحديث وهذه الألفاظ التي وردت في هذا اللفظ الشريف إلى أن نصل مجموعة متكاملة تربطها علوم شتى في فهم النص الشريف.

وأضاف مفتى الجمهورية خلال كلمة له فى الندوة التى نظمتها الهيئة الوطنية للصحافة، اليوم الاثنين، أن الدليل المرجعي لمواجهة ومكافحة التطرف الصادر عن دار الإفتاء يقع في أكثر من 1000 صفحة، مشيرًا إلى أن افتتاحية الدليل أكدت أن الإسلام جاء بالحنيفية السمحة، ودعا إلى الوسطية والاعتدال في الأمور كافة، ولقد كان منهج الإسلام -دائما وأبدا- قائمًا على التسامح وقبول الآخر ونبذ التطرف والتشدد ومقاومته.