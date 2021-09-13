أسقف المحلة يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا

كتب- مينا غالي:

وجّه الأنبا كاراس أسقف المحلة، رسالة طمأنينة لأبناء الكنيسة بشأن تطورات حالته الصحية، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.

وقال الأنبا كاراس في رسالة مسجلة وجهها لآباء وشعب الكنيسة: "نشكر ربنا على كل حال.. أنا كويس وهبقى كويس بسرعة.. شكرًا لكل الآباء على صلواتكم.. شكرًا لكل أطباء المحلة على تعبكم".

واختتم الأنبا كاراس رسالته قائلاً: "أنا كويس قوي وصلواتكم من أجلي حتى تمام الشفاء".

وأعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس، عن إصابة الأنبا كاراس أسقف المحلة بفيروس كورونا.