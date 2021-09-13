أسقف المحلة يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا
كتب- مينا غالي:
وجّه الأنبا كاراس أسقف المحلة، رسالة طمأنينة لأبناء الكنيسة بشأن تطورات حالته الصحية، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا.
وقال الأنبا كاراس في رسالة مسجلة وجهها لآباء وشعب الكنيسة: "نشكر ربنا على كل حال.. أنا كويس وهبقى كويس بسرعة.. شكرًا لكل الآباء على صلواتكم.. شكرًا لكل أطباء المحلة على تعبكم".
واختتم الأنبا كاراس رسالته قائلاً: "أنا كويس قوي وصلواتكم من أجلي حتى تمام الشفاء".
وأعلنت مطرانية المحلة الكبرى وتوابعها للأقباط الأرثوذوكس، عن إصابة الأنبا كاراس أسقف المحلة بفيروس كورونا.
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