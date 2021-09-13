الوطنية للصحافة: صرف مكافأة نهاية الخدمة للمحالين للمعاش الأربعاء

كتب- مينا غالي:

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة عبدالصادق الشوربجي، أنه سيتم صرف مكافأة نهاية الخدمة للزملاء المحالين للمعاش بالمؤسسات الصحفية القومية عن شهر مايو 2021 وحتى أوائل شهر يونيو 2021، الأربعاء المقبل الموافق 15 سبتمبر 2021.

وسيتم تحويل المكافأة للزملاء على حساباتهم البريدية أو البنكية.

وتقوم الهيئة بالتنسيق مع وزارة المالية لتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لصرف بقية المستحقات المتأخرة للزملاء المحالين للمعاش.