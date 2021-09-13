معهد الفلك: غدا أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكبي "نبتون" و"عطارد " في السماء

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور أشرف تادرس أستاذ الفلك بالمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إن غدا الثلاثاء، سيكون أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكبي نبتون وعطارد في السماء.

وأضاف تادرس - في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم - أن كوكب نبتون "الكوكب الأزرق" سيكون غدا في حالة تسمى "التقابل"، وسيشرق مع غروب الشمس، وسيبقى مشاهدا طوال الليل ويغرب مع شروق شمس اليوم التالي.

وأوضح أنه سيكون في أفضل وضع له بالنسبة للأرض، حيث يضاء وجهه بالكامل بواسطة الشمس، ويكون أكثر إشراقا من أي وقت آخر في العام وسيترائى طوال الليل في ذلك اليوم.

وأكد أن هذا الوقت هو أفضل وقت لمشاهدة وتصوير كوكب نبتون، وسيرى كنقطة زرقاء صغيرة في جميع التلسكوبات باستثناء الكبيرة منها.

وبالنسبة لكوكب عطارد ، أشار إلى إنه سيكون غدا في أكبر استطالة شرقية له تبلغ 26.8 درجة من الشمس، وهو أفضل وقت لمشاهدته وتصويره لأنه سيكون في أعلى نقطة له فوق الأفق الغربي في السماء بعد غروب الشمس مباشرة.​