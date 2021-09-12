القوى العاملة: غلق 14 منشأة وتحرير 54 محضرا لمنشآت مخالفة بدمياط

كتب- يوسف عفيفي:

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط، 265 شاباً، منهم شاب من ذوي الإحتياجات الخاصة في منشآت القطاع الخاص والاستثماري من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل.

وبحسب بيان اليوم، بلغ عدد المسجلين بها 1233 شاباً، كما تم استخراج 527 شهادة قياس مستوى المهارة، ورخصة مزاولة المهنة، فضلاً عن توفير 28 فرصة عمل.

وقال الوزير، إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 193 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 105 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضراً، وعمل 20 حملة تفتيشية، وبحث 5 شكاوى، وتم عقد 2 ندوة توعية بشركة علوان للتوكيلات التجارية، وشركة قتيلو للألبان بدمياط الجديدة.

وقالت منى الأطروش مدير المديرية، في تقريرها للوزير، إنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت المديرية خلال شهر أغسطس الماضي بالتفتيش على 190 منشأة، وإعادة التفتيش على 154 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 54 محضر سلامة وصحة مهنية، وعمل 14 مذكرة غلق إداري، وعمل 8 ندوات توعية، فضلاً عن تلقى 36 شكوى وتم إتخاذ إجراء قانوني حيال 14 شكوى منهم، و 2 شكوى منها مستوفاة، و24 شكوى مازالت تحت البحث والدراسة.

وفي مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً، صرفت المديرية 10 آلاف جنيه منحة وفاة أحد العمال، وصرف 21 ألفاً و 388 جنيه رعاية صحية لـ 23 عاملاً مسجلا بالمديرية .

وفى مجال التدريب المهني، نفذت المديرية دورة تدريبية على مهنة (التفصيل والحياكة) استفاد منها 10 متدربات بوحدة التدريب المتنقلة الموجودة بقرية أبو عياد مركز كفر سعد.

وأضافت مدير المديرية، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 402 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.