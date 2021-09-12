انطلاق معرض صحاري في نسخته الثالثة والثلاثين
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كتب- أحمد مسعد:
تنطلق بعد قليل؛ فعاليات الدورة الثالثة والثلاثين لمعرض صحاري المعرض الأكبر والأهم في القطاع الزراعي والذي تنظمه شركة انفورما مصر لتنظيم المعارض.
ومن المقرر أن يفتتح وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير المعرض بحضور لفيف من المسؤولين من المهندسين والمهندسات الزراعيين و الموزعين وأصحاب الأعمال المهتمين بالمجال الزراعي في مصر والشرق الأوسط وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية.
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