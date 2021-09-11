"الإسكان": غدا .. بدء تسليم أراضي "بيت الوطن" و"الإسكان المميز" و"الاجتماعي" بمدينة السادات

القاهرة- أ ش أ:

قال الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن جهاز تنمية مدينة السادات، سيبدأ غدا الأحد وحتى يوم الأربعاء 26/1/2022، في تسليم قطع أراضي (بيت الوطن - الإسكان الاجتماعي – الإسكان المميز) للفائزين بها بمناطق مختلفة بمدينة السادات.

ومن المقرر أن يتم تسليم قطع أراضي بيت الوطن من رقم 1 : 25، غدا الأحد 12/9/2021، والقطع من 26 : 41، يوم الاثنين 13/9/2021، كما سيتم تسليم قطع أراضي الإسكان المميز بحي الروضة، من 1708 : 1738، يوم الثلاثاء 14/9/2021، والقطع من 1739 : 1768، يوم الأربعاء 15/9/2021، ثم باقي القطع تباعا.​