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التعليم توجه بصرف حوافز تطوير التعليم لهذه الفئات من المعلمين

04:31 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
التعليم توجه بصرف حوافز تطوير التعليم لهذه الفئات من المعلمين

وزارة التربية والتعليم

كتب - أسامة علي:

أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، خطابا هاما للمديريات التعليمية بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال صرف حافز تطوير التعليم للمعلمين.

وأضافت الوزارة، أن الفئات المستحقة للمعلمين بداية من الصف الأول لرياض الأطفال وحتى الصف الرابع الابتدائي بواقع 800 جنيه فقط لكل فرد من الفئات المستحقة مع تطبيق قواعد الاستحقاق والصرف التي تم تطبيقها العام الدراسي السابق.

ولفتت الوزارة إلى أنه في حالة عدم كفاية الاعتمادات المالية يتعين على المسئولين بالمديرية مخاطبة قطاع المحليات بوزارة المالية لطلب تعزيز بند 3/30، حافز تطوير التعليم لصرف الحافز للفئات المستحقة، مشددة على المديريات بصرف الحافز للمستحقين اعتبارا من بداية العام الدراسي 2021،2022، وموافقة الوزارة بحالة الصرف الفعلي.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم تشكيل لجنة من قبل الوزارة لمتابعة حالة الصرف الفعلي لحافز تطوير التعليم واتخاذ الإجراءات الأزمة حيال التقصير أو التأخير في صرف المستحقات.

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وزارة التربية والتعليم صرف حوافز المعلمين تطوير التعليم

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