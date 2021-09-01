اليوم.. بدء تسليم دفعة جديدة من شقق "سكن مصر" بدمياط الجديدة

كتب - محمد عبدالناصر:

يبدأ جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم الأربعاء الأول من سبتمبر، وحتى يوم الأربعاء 13 أكتوبر المقبل، في تسليم دفعة جديدة ( ٢٢ عمارة ) من 73 عمارة بمشروع سكن مصر بالمجاورة 33 بالحي السادس مسلسل 3 بمدينة دمياط الجديدة، والمخصصة بالقرعة العلنية.

وأوضح المهندس محمد رجب، رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة والمشرف على مدينة المنصورة الجديدة، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 13، يوم الأربعاء 1/9/2021، ووحدات العمارة رقم 14، يوم الخميس 2/9/2021، ووحدات العمارة رقم 15، يوم الأحد 5/9/2021، ووحدات العمارة رقم 16، يوم الإثنين 6/9/2021، ووحدات العمارة رقم 17، يوم الثلاثاء 7/9/2021، ووحدات العمارة رقم 18، يوم الأربعاء 8/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 9/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وأضاف رئيس الجهاز، أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 19، يوم الأحد 12/9/2021، ووحدات العمارة رقم 20، يوم الإثنين 13/9/2021، ووحدات العمارة رقم 21، يوم الثلاثاء 14/9/2021، ووحدات العمارة رقم 22، يوم الأربعاء 15/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 16/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مشيراً إلى أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 23، يوم الأحد 19/9/2021، ووحدات العمارة رقم 24، يوم الإثنين 20/9/2021، ووحدات العمارة رقم 25، يوم الثلاثاء 21/9/2021، ووحدات العمارة رقم 26 يوم الأربعاء 22/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 23/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.

وقال: سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 1، يوم الأحد 26/9/2021، ووحدات العمارة رقم 2، يوم الإثنين 27/9/2021، ووحدات العمارة رقم 3، يوم الثلاثاء 28/9/2021، ووحدات العمارة رقم 4، يوم الأربعاء 29/9/2021، وتخصيص يوم الخميس 30/9/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة، مضيفاً أنه سيتم تسليم وحدات العمارة رقم 5، يوم الأحد 3/10/2021، ووحدات العمارة رقم 6، يوم الإثنين 4/10/2021، ووحدات العمارة رقم 7، يوم الثلاثاء 5/10/2021، ووحدات العمارة رقم 8، يوم الأربعاء 6/10/2021، وتخصيص الأيام من الإثنين 11/10/2021، وحتى الأربعاء 13/10/2021، لمن تخلف عن الاستلام فى المواعيد السابقة.