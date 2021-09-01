تنسيق المرحلة الثانية.. سجل رغباتك بطريقة صحيحة حتى طباعة الاستمارة (6 خطوات)

كتب - محمد نصار:

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، مجموعة من الإرشادات العامة الواجب اتباعها لطلاب المرحلة الثانية من أجل التقديم بطريقة صحيحة.

وبحسب منشور للوزارة، فإنه يجب الحرص من الطلاب على اتباع الخطوات التالية عند تسجيل الرغبات.



أولاً: إدخال رقم الجلوس

في هذه الخطوة يجب عليك إدخال رقم جلوسك (رقم الدخول) ورقمك السري المكتوب على استمارة النجاح التي تسلمتها من المدرسة.

ثانيًا: عرض الرغبات المسجلة سابقًا

إذا كان قد سبق لك تسجيل رغباتك على الموقع في زيارة سابقة، فستعرض على الشاشة قائمة رغباتك حسب آخر تعديل قمت به ويسمح لك بإضافة رغبات إضافية أو تعديلها.

ثالثًا: البيانات الأساسية

في هذه الخطوة يجب عليك التأكد من سلامة بياناتك الأساسية مثل الاسم والمجموع ومجموعة المواد أو التخصص والإدارة التعليمية أو المعهد الذي تتبعه.



رابعًا: إدخال أو تعديل قائمة الرغبات

بعد ذلك يعرض لك الموقع قائمة رغباتك السابقة ويسمح لك بإضافة رغبات جديدة أو تعديل الرغبات السابق إدخالها في أول زيارة للموقع، وتكون هذه القائمة فارغة ويمكنك ملؤها باختياراتك من الكليات والمعاهد التي ترغب في الالتحاق بها وذلك بالترتيب الذي تفضله مع مراعاة الشروط الواردة في دليل التنسيق، مثل قواعد التوزيع الجغرافي، واجتياز اختبارات القدرات في الكليات والمعاهد التي تتطلب ذلك، وموافقة النوع في الكليات التي تقبل بنين فقط أو بنات فقط، والحصول على درجات كافة في اللغات في حالة الكليات التي تتطلب ذلك (الألسن).

ستلاحظ أن البرنامج ينبهك لهذه الشروط الخاصة عند اختيارك للكلية أو المعهد، ويمكنك أيضا خلال هذه الخطوة إزالة اسم كلية أو معهد بعد إضافته ويمكنك أيضا تعديله ليصبح اسم كلية أو معهد آخر، كما يسمح لك بإعادة ترتيب الرغبات بحيث يمكنك تحريك موقع الرغبات لبعض الكليات إلى أعلى أو أسفل القائمة وفقا لرغباتك.

خامسًا: تسجيل الرغبات

بعد الانتهاء من إدخال قائمة رغباتك سيعرض عليك البرنامج القائمة لمراجعتها ثم إصدار أمر التسجيل إلكترونيا لتخزين رغباتك على قاعدة البيانات بالحاسب الآلي الذي سيقوم بعملية التنسيق وبعد التسجيل إلكترونيا يقوم الموقع بعرض استمارة الرغبات التي تم تسجيلها مع رقم تسجيل المعاملة التي قمت بها وإيصال تسليم رغباتك إلكترونيا ويمكنك طباعة هذه المستندات كما يمكنك حفظها في ملف وفي حالة وضعك لبريد إلكتروني خاص بك سيتم إرسال إيصال لتأكيد تسجيلك لرغباتك إلكترونيا.



سادسًا: طباعة استمارة الرغبات

في حالة رغبتك في طباعة رغباتك اختر مفتاح طباعة قائمة الرغبات للاستعانة بها في وقت لاحق.