فى احتفالية شعبية.. "الجيزة" تطلق اسم طبيب على شارعه

كتب - أحمد جمعة:

أطلقت محافظة الجيزة، اسم الدكتور جمال أبو العلا، أحد شهداء الأطباء جراء جائحة كورونا، على الشارع الذي تقع فيه عيادته التي خدم من خلالها أهالي منطقته على مدار ٤٠ سنة.

وكان عدد من أهالي المنطقة، طالبوا محافظ الجيزة أحمد راشد، بتغيير اسم الشارع وتسميته باسم الطبيب الذي داوى آلامهم واقترب من مشاكلهم، بحسب بيان لنقابة الأطباء.

واستجاب المحافظ وتم تركيب لافتات جديدة للشارع تحمل اسم الشهيد تكريماً له ووفاءً لما قدمه للناس.

حضر الاحتفال عدد من الشخصيات النقابية والتنفيذية بالمحافظة، منهم نقيب أطباء الجيزة الدكتور أحمد حسنين، والدكتور خالد أمين، امين نقابة الجيزة والدكتورة سناء فؤاد أمين صندوق نقابة القاهرة، والدكتورة منى مينا عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، وبحضور المهندس محمد ابراهيم نافع رئيس نادي حدائق الاهرام ممثلا عن أهالي الجيزة.