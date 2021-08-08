كيفية حساب الحد الأدنى للأجور.. ورشة عمل بمحافظة الجيزة اليوم

كتب- يوسف عفيفي:

تنظم محافظة الجيزة، اليوم الأحد، ورشة عمل عن كيفية حساب الحد الأدنى للأجور ٢٠٢١ تحت رعاية الدكتور محمد معيط وزير المالية واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وبحسب بيان، يأتي ذلك من خلال وحدة التدريب الداخلي بقطاع الحسابات والمديريات المالية وتحت إشراف اللواء علاء بدران السكرتير العام لمحافظة الجيزة والمحاسب طارق بسيوني رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية.

كما يحضر الندوة، الدكتور إيهاب أبوعيش نائب وزير المالية، وآمال عبدالرحمن، مدير المديرية المالية لمحافظة الجيزة، ونعمة الله مصطفى، منسق وحدة التدريب الداخلي بالمديرية المالية بالجيزة.