منظومة البناء الجديدة.. ننشر نموذج شهادة مطابقة أعمال البناء والتشطيبات والمرافق

​​كتب- محمد نصار:

حصل "مصراوي" على نص شهادة المطابقة لأعمال البناء والتي تعد أحد شروط إصدار التراخيص سواء بالتعلية أو الإنشاء الجديد أو توصيل المرافق.

وتأتي شهادة مطابقة الأعمال من أجل استكمال أعمال توصيل المرافق المختلفة "كهرباء - غاز - مياه - صرف صحي"، وذلك بعد إجراء أعمال المعاينة وسداد الرسوم.

ويتضمن المستند البيانات التالية:

1- بيانات الموقع.

2- نوع الترخيص (بناء جديد - تعلية - هدم - إضافة - تعديل - استكمال - ترميم تدعيم - تشطيبات خارجية).

3- بيانات المالك أو من يمثله قانونا.

4- بيانات الرخصة.

5- بيانات المكتب الهندسي أو المهندس.

6- بيانات المقاول المختص.

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