​​ماذا تفعل لو تأخرت شركة التوزيع في تركيب عداد الكهرباء؟

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، أنه في إطار حرصه على توعية المواطنين بحقوقهم وواجباتهم والإجراءات المتعلقة بتركيب عداد الكهرباء وفقًا للجدول الزمني المحدد إلا أن هناك شكاوى من عمليات تأخر تركيب العدادات مسبقة الدفع بعد انتهاء كافة إجراءات التعاقد.

وأكد المرفق في بيان له، أن هناك بعض الخطوات التي يجب اتباعها عند تأخر شركة الكهرباء في تركيب العدادات، وهي كالآتي:

- تقديم شكوى لشركة توزيع الكهرباء التابع لها، والتي تقدم من خلالها لتركيب العداد.

- وفي حالة عدم حل الشكوى من جانب شركة الكهرباء، يستقبل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك شكاوى المواطنين من مرفق الكهرباء، بحيث يقوم الشاكي بالآتي:

- يتم تقديم طلب الشكوى لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء واستيفاء نموذج الشكوى المعد من قبل الجهاز وتسليمه للإدارة المختصة.

- ثم يتم تسليم صورة من الشكوى التي سبق وتم تقديمها لشركة الكهرباء.

- صورة من طلب تركيب العداد.

- صورة من أي إيصالات مسددة.

- يقوم جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك ببحث الشكوى للعمل على حلها.

منافذ تلقي شكاوى المواطنين بجهاز تنظيم الكهرباء مرفق الكهرباء وحماية المستهلك:

- يمكن تقديم الشكوى من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة الحديد مدینة نصر.

- كما يمكن تقديمها أيضا من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز www.egyptera.org من خلال البرید ص.ب. 73- بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

- من خلال الإیمیل الخاص بشكاوى المواطنين complaints@egyptera.org من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم 23421479 - الاتصال على التلیفون رقم 23421476 (داخلي 154).