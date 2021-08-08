التمويل العقاري| دليلك لحجز شقة بـ"سكن لكل المصريين" بالتقسيط على 30 سنة.. "التقديم اليوم"

​كتب- محمد عبدالناصر:

يبدأ صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، الحجز في أولى المشروعات ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "سكن لكل المصريين 2" لمنخفضي ومتوسطي الدخل، في ضوء طرح البنك المركزي المصري، لمبادرته الجديدة بإتاحة التمويل العقاري بسعر عائد 3 % لمدة 30 عاماً، والتي بدأ تطبيقها منذ يوم 13 يوليو 2021.

أماكن المشروعات:

ويتضمن الطرح الأول وحدات جاهزة للتسليم الفوري (غرفتين وصالة - و3 غرف وصالة) بمساحات تتراوح بين 75 و90 م2، في مدن ومراكز المحافظات التالية: (الإسماعيلية، المنيا، الشرقية، سوهاج، قنا، الإسكندرية، المنوفية، كفر الشيخ، أسوان، الغربية، البحيرة، مطروح، الفيوم، بني سويف، أسيوط، الوادي الجديد، الأقصر، شمال سيناء، ودمياط)، وتتراوح أسعار الوحدات السكنية بين 164 و310 آلاف جنيه.

أما الإعلان الثاني، خاص بالمواطنين من متوسطي الدخل فقط، ويتضمن وحدات كاملة التشطيب (3 غرف وصالة) سيتم تسليمها خلال 36 شهرًا، ويتم طرح الوحدات بالمدن التالية: (بدر، حدائق العاصمة، 15 مايو، حدائق أكتوبر، 6 أكتوبر، العاشر من رمضان، أسوان الجديدة، العلمين الجديدة، المنيا الجديدة، ناصر، رشيد الجديدة، بني سويف الجديدة، الغردقة "البداري"، وبورفؤاد).

مواعيد الحجز:

ويتم الحجز اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 8 أغسطس 2021، وحتى يوم السبت الموافق 14 أغسطس 2021، (للمواطنين من ذوي الاحتياجات الخاصة فقط)، واعتباراً من يوم الأحد الموافق 15 أغسطس 2021 وحتى يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر 2021، (لجميع المواطنين متضمنين ذوي الاحتياجات الخاصة)، علماً بأن الحجز سيتم من خلال البوابة الإلكترونية للصندوق www.shmff.gov.eg.

الشروط والأوراق المطلوبة:

يمكن التعرف على الاوراق المطلوبة للحجز في المرحلة الثانية من سكن لكل المصريين من هنا.

خطوات التقديم:

- الذهاب لمكتب البريد لشراء كراسة شروط.

- سداد جدية الحجز الخاصة بكل مشروع في مكتب البريد أيضًا.

- تتراوح جدية الحجز بين 10 آلاف و15.5 ألف للإسكان الاجتماعي و55 ألف للإسكان المتوسط.

- تجهيز الأوراق المطلوبة وارفاقها على الموقع الإلكترونى المخصص للحجز www.shmff.gov.eg.

- انتظار إعلان نتائج التقديم، وفي حالة الرفض يمكن تقديم طلب تظلم

- لو كانت النتيجة بالموافقة يتم سداد دفعات ربع سنوية لحين الاستلام.

الأقساط ونظم السداد:

الوحدات المطروحة سيتم تمويلها وفقا مبادرة التمويل العقاري الجديدة بفائدة 3% ومدة سداد حتى 30 سنة، ويمكن معرفة طريقة حساب ثمن شقة ضمن الطرح الجديد من هنا

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