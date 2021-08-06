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جمارك الغردقة تضبط مستحضرات التجميل مع احد مرافقي المجموعات السياحية

11:33 م الجمعة 06 أغسطس 2021
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كتب- محمد عبيد:

أحبطت جمارك مطار الغردقة الدولي، بالتنسيق مع مباحث المطار، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل مع أحد مرافقي المجموعات السياحية، والذي حاول تهريبها من باب الموظفين، وتم ضبطه واتخاذ الإجراءات القانونية معه.

وتبين أنه أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من الخارج، وبناء على إخبارية من مصطفى جنيدي بإدارة الأمن الجمركي، بمحاولة أحد مرافقي المجموعات السياحية بالمطار تهريب بضائع أجنبية غير خالصة الضرائب والرسوم الجمركية أثناء الخروج من باب الموظفين، وتم تمرير حقائبها على جهاز الفحص بآشعة X-RAY بمعرفة شنوده كندس مأمور الفحص، تحت إشراف رامي مروان رئيس القسم تبين وجود أجسام معتمة.

وبالعرض على مهند أحمد سامي مدير الحركة، قرر تكليف إبراهيم عبدالحكيم مأمور الجمرك بتفتيش الموظف، تبين وجود 110 عبوات مستحضرات تجميل، و2 جهاز للتدخين إليكترونيًا، مخبأة داخل شنطة هاندباج.

وقرر أحمد القرنشاوي رئيس الإدارة المركزية لجمارك سفاجا والبحر الأحمر، اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركي، تنفيذًا لتعليمات الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.

مطار الغردقة الدولي مستحضرات التجميل آشعة X-RAY الرسوم الجمركية

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