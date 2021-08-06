بالخطوات.. لو عليك مديونية للكهرباء.. إزاي تقسطها؟

كتب- محمد صلاح:

أعلنت الشركة القابضة لكهرباء مصر، عن تسهيلات جديدة متعلقة بجدية دفع فواتير الكهرباء المتراكمة، خاصة من صغار المشتركين، وذلك من خلال تقسيطها على 12 شهرًا أو ٢٤ شهرًا.

ويستعرض مصراوي، المستندات المطلوبة لجدولة مديونية الكهرباء على أقساط شهرية.

1- بطاقة الرقم القومي الخاصة بالعميل.

2- نموذج طلب تقسيط للمديونية يجرى استيفاؤه من الشركة وملء البيانات الموجودة به وتقديمه.

3- فاتورة كهرباء حديثة الإصدار.

وعلى المواطن الراغب في تقسيط مديونيته اتباع الإجراءات المطلوبة.

استيفاء نموذج طلب تقسيط مديونية من الشركة وملء البيانات الموجودة به، ودفع مبلغ 30% من قيمة المديونية دفعة مقدمة كحد أدنى، ويتم جدولة باقي المديونية كحد أقصى 24 شهرًا.

وأكد مصدر مسئول داخل الشركة القابضة لتوزيع كهرباء مصر، أن كافة شركات توزيع الكهرباء تقدم تسهيلات للمواطنين غير القادرين على سداد مديونيتهم مرة واحدة شريطة وجود جدية في السداد.

وأضاف المصدر لمصراوى ، أنه في حال عدم وجود جدية في السداد يتم رفع العداد القديم واستبداله بعداد مسبق الدفع، وذلك بعد تراكم شهرين متتاليين وتوجيه إنذار للمستهلك مرتين برفع العداد.