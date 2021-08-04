الصحة: حساب بـ"تحيا مصر" لدعم علاج مرضى ضمور العضلات

كتب - أحمد جمعة:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الأربعاء، تخصيص حساب داخل صندوق (تحيا مصر) لدعم علاج مرضى الضمور العضلي الشوكي.

وأشارت الوزارة في بيان اليوم، إلى تخصيص الخط الساخن ١٠٦ لتلقي استفسارات المواطنين حول المبادرة، وطرق تلقي العلاج للحالات المصابة من الأطفال بعد تقييمها.

كانت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت حقن ثاني طفلة مصابة بالضمور العضلي الشوكي، بالعلاج الچيني، بمركز العلاج بمستشفى معهد ناصر، ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لعلاج مرضى الضمور العضلي.

وقالت وزارة الصحة إن عدد الحالات التي تم استقبالها بالعيادات التي تم تخصيصها لاستقبال مصابي الضمور العضلي الشوكي من الأطفال، على مستوى الجمهورية، بلغ 1740 حالة وجارٍ إجراء الفحوصات الإكلينيكية اللازمة والفحوصات الچينية والبيولوچبا الجزئية.

وأوضحت أنه يتم تحويل من جرى تشخيصهم بالضمور العضلي الشوكي واكتمال الملف الطبي الخاص بهم، إلى اللجنة العلمية العليا، برئاسة الدكتور محمد حساني مساعد وزيرة الصحة والسكان لمبادرات الصحة العامة، والتي تضم أساتذة من كل من (وزارة الصحة والسكان والجامعات المصرية والخدمات الطبية للقوات المسلحة)، لتقييم تلك الحالات، تمهيدًا لتلقي العلاج.