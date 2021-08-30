خاص| لجميع الحالات وبالجرعات.. ننشر بروتوكول العلاج الجديد لكورونا

كتب - أحمد جمعة:

حصل مصراوي على بروتوكول علاج كورونا الذي عكفت اللجنة العلمية بوزارة الصحة على تحديثه على مدار الأسابيع الماضية، في خضم استعدادات الوزارة لمواجهة الموجة الرابعة للجائحة في مصر.

كانت اللجنة العلمية لمكافحة كورونا عقدت اليوم الثلاثاء، "وبيبنار" علمي لشرح التحديثات الأخيرة ببروتوكول علاج مرضى كوفيد-19، للأطباء بمستشفيات الصدر والحميات والعزل.

وقال الدكتور حسام حسني، إن اللجنة العلمية حريصة على متابعة مستجدات الوضع الوبائي لكورونا محليا وعالميا يوما تلو الآخر، وإضافة كل جديد من أدوية إلى بروتوكول العلاج تماشيا مع الدراسات العلمية عن فعالية الأدوية ونتائجها، موضحًا أنه تم اضافة بعض الأدوية إلى البروتوكول المحدث لضمان عدم وصول مرضى كورونا إلى مراحل حرجة، وتقليل فترة تواجدهم في المستشفيات.

وبحسب البروتوكول المُحدث، جرى إضافة أدوية "مونوكلونال أنتي باديز"، كعلاج للحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

كانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، كشفت عن استيراد 15 مليون جرعة من أدوية "مونوكلونال أنتي باديز"، تكفي لعلاج 5 آلاف مواطن مريض بفيروس كورونا المستجد.

ونص البروتوكول على علاج الحالات الخفيفة المصابة بكورونا، عبر إعطاء "هيدروكسي كلوركين 400 ملجم مرتين في اليوم الأول، بعد ذلك 200 ملجم مرتين لمدة 6 أيام"، أو إعطاء عقار "إيفرمكتين 6 ملجم (36 ملجم في اليوم الأول، والثالث، والسادس)، أو عقار "فافيبيرافير" 1600 مرتين يوميا في اليوم الأول، ثم 600 ملجم مرتين يومياً"، إلى جانب إعطاء الفيتامينات.

أما في الحالات المتوسطة، فهم المرضى الذين يعانون من مظاهر الالتهاب الرئوي في الأشعة، أو قلة في كرات الدم البيضاء، وحينها نص البروتوكول على إمكانية إعطاء صنفين من الأدوية معًا، سواء "هيدروكسي كلوروكين + إيفرمكتين"، أو "فافيبيرافير + إيفرمكتين"، وكذلك دواء ريمديسفير للحالات ذات معدل الخطورة المرتفع.

كما يمكن إعطاء أدوية "مونوكلونال أنتي باديز"، حال توافرها مع بعض الشروط الخاصة في التعامل مع المرضى.

وبالنسبة للحالات شديدة الإصابة، يتم التوجيه بحجزها على أسرة الرعاية وإعطائها البروتوكول العلاجي المناسب.

ويشمل هذا البروتوكول إعطاء أدوية: ريمديسفير، مع أدوية أخرى مثل "كولشيسين" والتي أظهرت تجارب سريرية فعاليته في معالجة مرضى كوفيد-19 وتخفيف مخاطر حصول مضاعفات من جراء المرض، وكذلك العلاج ببلازما المتعافين والتي يمكن استخدامها قبل اليوم الـ 12 للإصابة.

كما تضمن البروتوكول العلاج بعقار "ديكساميثازون"، والذي يعمل عن طريق كبح جهاز المناعة، فالإصابة بفيروس كورونا تتسبب في التهابات عندما يحاول الجسم مكافحتها.

ولكن العقار لا ينفع إلا المرضى الموجودين في المستشفيات الذين يخضعون للعلاج بالأوكسجين أو مَن يحتاجون إلى استخدام أجهزة التنفس الصناعي - أي المرضى الذين يعانون من إصابات خطيرة.

هذا بجانب دواء "توسيليزوماب" وهو عقار التهاب المفاصل الروماتويد، ويباع تحت الاسم التجاري "أكتميرا".

وحذر البروتوكول العلاجي من تحول الحالات للإصابة بمرض الفطر الأسود.